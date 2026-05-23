Βούλα Πατουλίδου: Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση, ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ

Η χρυσή Ολυμπιονίκης αναφέρθηκε σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπό της

H Βούλα Πατουλίδου σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε στην απόφαση να προχωρήσει σε πλαστική επέμβαση στο πρόσωπό της.

Η χρυσή Ολυμπιονίκης ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 22 Μαΐου στην τηλεόραση του Action24, όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τα σημάδια στο πρόσωπό της, τα οποία, όπως εξήγησε, επηρέαζαν την αυτοπεποίθησή της. Η Βούλα Πατουλίδου σημείωσε ότι η επέμβαση δεν έγινε απλώς για να αλλάξει η διάθεσή της, ενώ τόνισε πως καθοριστικό ρόλο στην απόφασή της έπαιξε και ένα σχόλιο του γιου της.

Όπως είπε, θεωρεί σημαντικό ο άνθρωπος να αισθάνεται όμορφα με τον εαυτό του, χωρίς όμως να φτάνει σε υπερβολές: «Δεν έκανα πλαστική για να μου φτιάξει η διάθεση. Ένιωθα μειονεκτικά, είχα κόμπλεξ. Είχα πάρα πολλά σημάδια. Όταν ήμουν παιδάκι, έπαθα μια μόλυνση, απέκτησα άσχημα σημάδια. Ντυνόσουν πάρα πολύ ωραία, και στο πρόσωπο; Πόσο με το μαλλί μπροστά στο πρόσωπο να βγεις; Να είναι καλά ο Σπύρος Ιωαννίδης τότε, που μου είπε “έλα να σε φτιάξω” και λέω "γιατί διορθώνονται;". "Εννοείται" μου είπε. "Γιατί να μην τα διορθώσω;". Όταν απέκτησα τον γιο μου, και άρχισε να μιλάει, με ρώτησε αν θα διώξω αυτά τα σπυράκια, δεν ήταν σπυράκια, ήταν σημάδια. Πήγα την επόμενη ημέρα. Αν μπορείς να διορθώσεις κάτι που δεν σου αρέσει και εξακολουθήσεις να είσαι εσύ, γιατί πρέπει να αναγνωρίζεσαι, είναι πολύ βασικό, να το κάνεις. Δεν ένιωθα ωραία γιατί είχα τη σημάδια».

