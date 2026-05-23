Αρχεία UFO: Viral το βίντεο με παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο»

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Το Πεντάγωνο δημοσίευσε βίντεο με παράξενα ιπτάμενα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο» πάνω από το Λος Άντζελες.
  • Νέο βίντεο δείχνει πιθανό καταρριφθέν UFO από αμερικανικό F16 πάνω από τη λίμνη Χιούρον τον Φεβρουάριο του 2023.
  • Το Πεντάγωνο προειδοποιεί ότι οι περιγραφές των βίντεο δεν αποτελούν επίσημα συμπεράσματα ή διαπιστώσεις για τη φύση των φαινομένων.
  • Ένα ακόμη βίντεο από τον Απρίλιο του 2024 παρουσιάζει αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροπλάνο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.
  • Συνολικά 222 αρχεία UFO δημοσιεύθηκαν, περιλαμβάνοντας 116 σελίδες τεκμηρίωσης για θεάσεις και έρευνες από τη δεκαετία του 1940 σε στρατιωτική βάση στο Νέο Μεξικό.
Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις, αλλά και οι απορίες, από το νέο υλικό για τα UFO που δημοσίευσε χθες το Πεντάγωνο

Βίντεο δείχνει ένα παράξενο ιπτάμενο αντικείμενο που μοιάζει με «αιωρούμενο εξωγήινο». To βίντεο έχει γίνει viral. Κάποιοι αποκαλούν το «Marshmallow Man», ενώ άλλοι το ονομάζουν «IRL Silver Surfer».

Το παράξενο «ανθρωποειδές» αντικείμενο καταγράφηκε να αιωρείται στον ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες.
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω βίντεο έχει... ξαναπαίξει ήδη από το 2015 όταν και επέφερε φρενίτιδα στους κύκλους των ερευνητών UFOs.

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

Κατέρριψε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ UFO;...

Τουλάχιστον έτσι ερμηνεύουν οι ειδικοί αυτό το συγκλονιστικό νέο βίντεο που δημοσίευσε σήμερα το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, με βάση τον τίτλο και την περιγραφή του βίντεο, φαίνεται ότι το περιστατικό αυτό συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον.

Το βίντεο φαίνεται να δείχνει το μη αναγνωρισμένο εναέριο φαινόμενο – ή UAP – να μεγαλώνει στο πεδίο όρασης ενός F-16C, και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να καταστρέφεται.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Τομέων (AARO), αυτό το βίντεο του Πενταγώνου «προέρχεται πιθανώς από έναν αισθητήρα υπέρυθρων που βρίσκεται σε μια στρατιωτική πλατφόρμα των ΗΠΑ».

Αυτό αποτελεί μέρος μιας νέας δέσμης αρχείων UFO που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, μια δημοσίευση που περιλαμβάνει επίσης μια σειρά εγγράφων, φωτογραφιών και άλλων βίντεο με υποτιθέμενη δραστηριότητα UFO.

Τώρα, το Πεντάγωνο τονίζει ότι η περιγραφή του βίντεο είναι μόνο για «ενημερωτικούς σκοπούς», σημειώνοντας: «Οι αναγνώστες δεν πρέπει να ερμηνεύουν κανένα μέρος αυτής της περιγραφής ως ανακλαστική αναλυτική κρίση, ερευνητικό συμπέρασμα ή πραγματική διαπίστωση σχετικά με την εγκυρότητα, τη φύση ή τη σημασία του περιγραφόμενου γεγονότος».

Αντικείμενο πετάει κοντά σε αμερικανικό αεροπλάνο

Ένα άλλο βίντεο έχει ληφθεί από έναν αισθητήρα υπερύθρων που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Ακτοφυλακή τον Απρίλιο του 2024.
Δείχνει ένα αντικείμενο να πετά κοντά σε αεροπλάνο πάνω από τη νοτιοανατολική περιοχή των ΗΠΑ.

Τα 222 αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή ανήκουν στη δεύτερη παρτίδα εγγράφων που δημοσιοποιήθηκαν στον ιστότοπο του Υπουργείου Άμυνας – εβδομάδες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διέταξε τη δημοσιοποίηση κυβερνητικών εκθέσεων σχετικά με τα ανεπιθύμητα ιπτάμενα αντικείμενα.

Ένα από τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα περιέχει 116 σελίδες τεκμηρίωσης που σχετίζονται με μια σειρά φερόμενων θεάσεων και ερευνών σε μια άκρως απόρρητη εγκατάσταση στη Σάντια του Νέου Μεξικού, μεταξύ 1948 και 1950.

«Αυτό το αρχείο περιέχει 209 θεάσεις «πράσινων σφαιρών», «δίσκων» και «πυρκαγιών» που αναφέρθηκαν κοντά στη στρατιωτική βάση», σημείωσε το Υπουργείο Άμυνας.

