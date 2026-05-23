Έξαλλοι στη Φενέρμπαχτσε: «Θα κινηθούμε νομικά» – Συγγνώμη στους φιλάθλους για την ταλαιπωρία

Η Φενέρμπαχτσε πήρε επίσημη θέση για το ζήτημα με τα εισιτήρια του Euroleague Final Four 2026 και προανήγγειλε νομικές ενέργειες.

Με επίσημη ανακοίνωση, η Φενέρμπαχτσε τοποθετήθηκε για τα προβλήματα που προέκυψαν με τα εισιτήρια του Euroleague Final Four 2026, τονίζοντας πως θα προχωρήσει σε νομικές κινήσεις, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από τους φιλάθλους της για την ταλαιπωρία που υπέστησαν.

Η τουρκική ομάδα αναφέρθηκε στα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του ημιτελικού, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την κατάσταση που δημιουργήθηκε γύρω από τη διάθεση και τη διαχείριση των εισιτηρίων.

Στην ανακοίνωσή της, η Φενέρμπαχτσε ξεκαθάρισε ότι προτίθεται να κινηθεί νομικά για την υπόθεση, επισημαίνοντας πως θα προστατεύσει τα δικαιώματα του συλλόγου και των φιλάθλων της. Παράλληλα, οι άνθρωποι της ομάδας ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο της Φενέρ για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που βίωσε στο Final Four.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο ζήτημα είχε τοποθετηθεί και ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιρίτσι, ο οποίος είχε αναφερθεί δημόσια στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Το βράδυ της Παρασκευής, 22 Μαΐου, πριν από τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague μεταξύ της ανδρικής ομάδας μπάσκετ μας, της Φενερμπαχτσέ, και του Ολυμπιακού, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία πώλησης εισιτηρίων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίου, καθώς και η στάση της διοίκησης της EuroLeague σε αυτή τη διαδικασία, δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτά

Ως Αθλητικός Όμιλος Φενερμπαχτσέ, η μοναδική μας προτεραιότητα από τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα διαγωνιστούν στο Final Four είναι: Να συγκεντρώσουμε τους οπαδούς μας με τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτηρίων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οπαδοί μας θα μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο ομαλά, με ασφάλεια και υγιεινά.

Ωστόσο, η αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων που ξεκίνησε από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν τον αγώνα και επεκτάθηκε μέχρι την κατάρρευση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων δεν μπόρεσε να επιλυθεί μέχρι την ώρα έναρξης του αγώνα· ακόμη και η αναβολή της ώρας του αγώνα ήταν στην ατζέντα.

Όλοι οι αρμόδιοι διευθυντές και υπάλληλοι του συλλόγου μας, ειδικά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μας Αντέμ Κοζ και Τσεμ Τσιρίτσι, εργάστηκαν ενεργά στο γήπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να επιλύσουν τα προβλήματα που προέκυψαν και να αποτρέψουν την ταλαιπωρία των οπαδών μας, κινητοποιώντας όλες τις δυνατότητές τους γύρω από το γήπεδο, στα σημεία εισόδου και στα τουρνικέ.

Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί η είσοδος στο γήπεδο των οπαδών μας, των οποίων οι διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων δεν είχαν ολοκληρωθεί ή που δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους. Καταβλήθηκαν εντατικές προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των δυσκολιών που αντιμετωπίστηκαν.

Παρόλο που τα στοιχεία όλων των φιλάθλων μας που ζήτησαν και πλήρωσαν εισιτήρια μέσω του συλλόγου μας έχουν διαβιβαστεί πλήρως στην Ευρωλίγκα, οι δυσλειτουργίες που παρατηρήθηκαν οφείλονται στο γεγονός ότι οι διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων που αφορούν συγκεκριμένα τη διοργάνωση του Final Four διεξάγονται μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων, ενώ τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ήταν πέρα από τον έλεγχο του συλλόγου μας.

Ενημερώνουμε το κοινό ότι θα παρακολουθήσουμε το θέμα από διοικητική και νομική άποψη εκ μέρους όλων των φιλάθλων μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους μας που υπέφεραν παρά το γεγονός ότι ήρθαν στο γήπεδο για να στηρίξουν την ομάδα μας».

