Μικρολίμανο: Είχε σκοτώσει άνδρα, είχε κρατήσει όμηρο αστυνομικό και είχε εμπλακεί σε ένοπλη επίθεση

Το 2010 φέρεται να σκότωσε άτομο που προσπάθησε να του κλέψει το αυτοκίνητο και είχε πυροβολήσει κατά αστυνομικών στο παρελθόν

  • Ο 42χρονος Αλβανικής καταγωγής που τραυματίστηκε σε επεισόδιο με αστυνομικούς στο Μικρολίμανο έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και αναζητείται από ελληνικές και αλβανικές αρχές.
  • Κατά τη διάρκεια του ελέγχου το ξημέρωμα του Σαββάτου, ο άνδρας πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν και τον τραυμάτισαν.
  • Στον τόπο του περιστατικού βρέθηκαν έξι χειροβομβίδες, τρία πιστόλια, ένα περίστροφο και γεμιστήρας με 30 σφαίρες, ενώ οι χειροβομβίδες εξουδετερώθηκαν από ειδικό κλιμάκιο.
  • Η υπόθεση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών και το οργανωμένο έγκλημα, με έρευνες για τη σύνδεση του δράστη με διεθνή κυκλώματα.
Ιδιαίτερα βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο αλλοδαπός άνδρας που τραυματίστηκε στο επεισόδιο με πυροβολισμούς τα ξημερώματα του Σαββάτου (23/05) στο Μικρολίμανο, κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 42χρονο αλβανικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να συγκαταλέγεται στους ιδιαίτερα επικίνδυνους κακοποιούς με πολυετή δράση και αναζητείται τόσο από τις ελληνικές όσο και από τις αλβανικές αρχές. Το όνομά του συνδέεται με σοβαρές εγκληματικές υποθέσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρόκειται για αλλοδαπό που είχε αποδράσει μαζί με τρία ακόμη άτομα τον Ιούνιο του 2019 από τη Διεύθυνση Μεταγωγών στην Πέτρου Ράλλη, έχοντας μάλιστα πάρει ομήρους αστυνομικούς προκειμένου να εξασφαλίσει την έξοδό του από το κτήριο, σε ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει τότε ιδιαίτερη αναστάτωση στις Αρχές.

Ο δράστης το 2012, επιχείρησε να κλέψει ποδήλατο και δεν δίστασε να ανοίξει πυρ στον αέρα και να πετάξει χειροβομβίδα εναντίον των αστυνομικών που τον είχαν εντοπίσει. Το 2013 είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία ενός 30χρονου άνδρα στην Καισαριανή.

Φέρεται να εμπλέκεται σε 17 ένοπλες ληστείες σε σπίτια καθώς και σε 18 ένοπλες ληστείες σε καταστήματα.

Οι αρχές αναφέρουν επίσης ότι στο παρελθόν χρησιμοποιούσε συχνά ως σημείο απόκρυψης την Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Το χρονικό των πυροβολισμών στο Μικρολίμανο

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικοί της Ελληνική Αστυνομία που πραγματοποιούσαν τυχαίο έλεγχο στον Πειραιάς, εντόπισαν τον ύποπτο έξω από καφετέρια στο Μικρολίμανο.

Κατά την προσέγγιση των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να επιχείρησε να πυροβολήσει ευθέως εναντίον τους. Ένας αστυνομικός αντέδρασε άμεσα, κάνοντας χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και τραυματίζοντάς τον.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, ενώ η προανάκριση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της ΕΛΑΣ.

Μετά το περιστατικό, ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

«Ήταν γεμάτο το μαγαζί, χόρευαν όλοι, δεν υπήρχαν περίεργα άτομα για να πω ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο. Είχε τραπέζια και καρέκλες έξω. Έπαθα σοκ, βγήκα έξω και το είδα», ανέφερε στο Action24, o νεαρός ο οποίος βρισκόταν στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία:

  • Σε σακούλα που βρέθηκε κοντά στον τραυματία εντοπίστηκαν έξι χειροβομβίδες
  • Στην κατοχή ή σε σακίδιο βρέθηκαν τρία πιστόλια και ένα περίστροφο
  • Εντοπίστηκε επίσης γεμιστήρας με 30 σφαίρες

Οι χειροβομβίδες εξουδετερώθηκαν, ενώ η περιοχή παρέμεινε αποκλεισμένη για περίπου δύο ώρες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση του τραυματία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του και φέρει τραύμα στο αυτί.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές και δηλώσεις της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνική Αστυνομία, αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου, οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα, λαμβάνοντας θέσεις κάλυψης πριν από την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Το περιστατικό έχει περάσει στην αρμοδιότητα του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ εξετάζεται πλήρως το ιστορικό και η διασύνδεση του κατηγορούμενου με διεθνή κυκλώματα.

