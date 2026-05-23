Σύννεφα πολέμου πάνω από το Ιράν: Σύσκεψη Τραμπ με αξιωματούχους - Άλλαξε το προγραμμά του

Η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται και από την ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα του Τραμπ ο οποίος ακύρωσε τη διαμονή του στο Bedminster για το Σαββατοκύριακο και επιστρέφει στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε επείγουσα σύσκεψη με την ανώτατη ομάδα εθνικής ασφάλειας το πρωί της Παρασκευής και εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων κατά του Ιράν, όπως επιβεβαίωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Πηγές που επικαλείται το Axios και φέρονται να έχουν μιλήσει απευθείας με τον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η στρατιωτική δράση είναι πλέον πολύ πιθανή, εκτός αν υπάρξει μια απρόσμενη διπλωματική εξέλιξη. Η σοβαρότητα της κατάστασης φαίνεται και από την ξαφνική αλλαγή στο πρόγραμμα του Τραμπ, ο οποίος ακύρωσε τη διαμονή του στο Bedminster για το Σαββατοκύριακο και επιστρέφει στην Ουάσιγκτον. Ο ίδιος ανακοίνωσε μέσω του Truth Social ότι δεν θα παραστεί ούτε στον γάμο του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων.

Διπλωματικό θρίλερ στην Τεχεράνη

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη γίνεται το κέντρο ενός διπλωματικού μαραθωνίου της τελευταίας στιγμής. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Asim Munir, έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα προσπαθώντας να γεφυρώσει το χάσμα, ενώ έφτασε και αντιπροσωπεία από το Κατάρ. Αμερικανική πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες, με τα προσχέδια συμφωνίας να ανταλλάσσονται καθημερινά χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών και το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, δηλώνουν ότι δεν θα συζητηθεί καμία άλλη πτυχή αν δεν διασφαλιστεί πρώτα ο οριστικός τερματισμός του πολέμου.

Η στρατηγική της «τελικής νίκης»

Στον Λευκό Οίκο, η απογοήτευση του Τραμπ για την πορεία των συνομιλιών έχει φτάσει στο αποκορύφωμα. Την Τρίτη είχε πει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι θέλει να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, αλλά μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχε ήδη στραφεί προς τη στρατιωτική λύση. Πηγές κοντά στον πρόεδρο λένε στο Axios ότι ο Τραμπ έχει προτείνει μια τελική, «αποφασιστική» στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας, που θα του επιτρέψει να ανακοινώσει τη νίκη των ΗΠΑ και να κλείσει αυτό το μέτωπο. Αν και δεν έχει ληφθεί ακόμα τελική απόφαση, οι επόμενες 24 ώρες είναι κρίσιμες για το αν η Μέση Ανατολή θα βρεθεί μπροστά σε νέα κρίση.

