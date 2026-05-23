Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε την Τύρο

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ έβαλαν στο στόχαστρο τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο δυο κτίρια στην πόλη της Τύρου και στην περιφέρειά της, λίγη ώρα μετά από διαταγή του στρατού προς τους κατοίκους της περιοχής του Λιβάνου να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε δυο εκρήξεις προτού από κτίριο που χτυπήθηκε στα περίχωρα της πόλης του νοτίου Λιβάνου υψωθούν φλόγες και καπνοί. Λίγη ώρα αργότερα, ακούστηκε νέα έκρηξη στην πόλη κι άρχισε να υψώνεται στήλη καπνού.

Διαβάστε επίσης