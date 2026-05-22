Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται το Σαββατοκύριακο σε αρκετές περιοχές της χώρας, με το Σάββατο να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος το Σάββατο θα βρέχει στην Αττική από το πρωί μέχρι το απόγευμα, ενώ κατά διαστήματα θα υπάρξουν και περάσματα καταιγίδων.

«Όσο περνούν οι ημέρες, με χαρακτηριστική την Παρασκευή 29 Μαΐου, επανέρχεται η αστάθεια. Στα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα», πρόσθεσε ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, ο Γιάννης Καλλιάνος ανέφερε ότι θα βιώσουμε ημέρες αστάθειας, καθώς κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών, θα καταγραφούν μπόρες στα ηπειρωτικά.

Ζιακόπουλος: «Ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη - Οι συνθήκες στην Ελλάδα

Μια περίοδος ανοιξιάτικου καύσωνα ξεκινάει για την Ευρώπη σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Δημήτρη Ζιακόπουλο, ενώ αναφορικά με την Ελλάδα ως την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα καθοριστεί από τις περιφερειακές διαταραχές.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Ατμοσφαιρική τραμπάλα» στην Ευρώπη: υψηλές πιέσεις και καλοκαιρία στη ΒΔ Ευρώπη - χαμηλές πιέσεις και εξαιρετικά άστατος καιρός στη ΝΑ Ευρώπη (βλέπε χάρτη), αλλά και το αντίθετο.

Για τις περισσότερες χώρες της δυτικής και της κεντρικής Ευρώπης αρχίζει παρατεταμένη περίοδος πολύ υψηλών για την εποχή θερμοκρασιών, θα λέγαμε ανοιξιάτικου καύσωνα αν χρησιμοποιήσουμε ως κριτήριο τη σπανιότητα εμφάνισης των μέγιστων θερμοκρασιών.

Ως τις αρχές της νέας εβδομάδας, στον αντίποδα θα βρεθούν οι περισσότερες χώρες της ΝΑ Ευρώπης, καθώς θα επηρεάζονται από ένα μεγάλης κλίμακας αποκομμένο χαμηλό της ανώτερης ατμόσφαιρας (προφανώς ψυχρού πυρήνα), με συνέπεια την εκδήλωση βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Στη χώρα μας, ως την επόμενη Δευτέρα, ο καιρός θα καθοριστεί από τις περιφερειακές διαταραχές του προαναφερθέντος αποκομμένου χαμηλού, το πεδίο των ανέμων μεγάλης και μικρής κλίμακας και την απογευματινή θερμική αστάθεια υπό προϋποθέσεις (ηλιοφάνεια, ασθενείς άνεμοι). Έτσι εξηγείται γιατί φαινόμενα θα σημειωθούν και εκτός ωρών θερμικής αστάθειας στην ηπειρωτική Ελλάδα και στις ανατολικές και νότιες νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Επισημαίνεται ότι για αυτούς που το Σαββατοκύριακο θα βρεθούν στην ύπαιθρο ή θα κολυμπούν θα ελλοχεύει ο κίνδυνος των κεραυνών και ότι οι πιθανότητες χαλαζοπτώσεων είναι αυξημένες, πάντα βέβαια σε τοπικό επίπεδο.

Διαβάστε επίσης