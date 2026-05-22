ΥΠΕΞ: Έφτασαν στην Αθήνα οι 19 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
Τι αναφέρει σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών
Στην Αθήνα βρίσκονται οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα που κρατήθηκαν στο Ισραήλ.
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι μεε μέριμνα του Υπουργείου Εξωτερικών και με τη συνδρομή του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, αφίχθησαν σήμερα, στις 9:00 μμ, στην Αθήνα, με εμπορική πτήση, και οι 19 Έλληνες πολίτες, οι οποίοι συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».
Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο όσοι κρίθηκε ότι χρήζουν παροχής πρώτων βοηθειών, σημειώνεται στην ανακοίνωση.
