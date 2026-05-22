Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης εξήλθε των φυλακών Κορυδαλλού, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Το τηλεοπτικό κανάλι MEGA μετέδωσε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις πρώτες φωτογραφίες του μετά την αποφύλακιση, έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.

Η αποφυλάκιση του έγινε με όρους.

Σημειώνεται πως την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, όπως μετάδωσε την Πέμπτη το Newsbomb.

Η υπόθεση τέθηκε υπό εξέταση έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει ο Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ συμπληρώνει τα 25 (εκτιτέα από το νόμο) το καλοκαίρι του 2027. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, επιμένοντας στη θέση του ότι δεν υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης.

Μετά την αποφυλάκισή του, στη φυλακή εξακολουθούν να παραμένουν καταδικασμένα μέλη της «17 Νοέμβρη», μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, οι οποίοι εκτίουν πολυετείς ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός και ως «Λάμπρος» της οργάνωσης, ο οποιος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στη 17 Νοεμβρη για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες,βγήκε απο τη φυλακή. Προφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 και θα έπρεπε, συμφωνα με την αποφαση της Δικαιοσυνης, να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027.

Στο παρελθον ειχε κανει έφεση για την απόφαση του συμβουλίου που του είχε απορριψει την αποφυλάκιση. Σήμερα ομως, 24 χρονια μετα την προφυλάκισή του, έλαβε θετική απάντηση .Οι περιοριστικοι όροι που του έχουν επιβληθεί είναι να δινει "παρων" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου απο τη χώρα και να δηλωσει συγκεκριμένη διευθυνση κατοικίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002. Η ιστορική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε στο νησί των Λειψών, λίγο πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε ιπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει.

