Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

Αποφυλακίστηκε την Πέμπτη ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη

Δημήτρης Μάνωλης

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης εξήλθε των φυλακών Κορυδαλλού, ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

Το τηλεοπτικό κανάλι MEGA μετέδωσε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων τις πρώτες φωτογραφίες του μετά την αποφύλακιση, έξω από το σπίτι του στον Βύρωνα.

Η αποφυλάκιση του έγινε με όρους.

Σημειώνεται πως την πιθανότητα άσκησης αναίρεσης κατά του βουλεύματος που άνοιξε τον δρόμο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου εξετάζει ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, όπως μετάδωσε την Πέμπτη το Newsbomb.

Η υπόθεση τέθηκε υπό εξέταση έπειτα από παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο οποίος ζήτησε τη διαβίβαση του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου Εφετών Πειραιά προκειμένου να αξιολογηθεί αν συντρέχουν λόγοι προσβολής της.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική απόφαση αναμένεται το επόμενο διάστημα. Το δικαστικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκισης που είχε υποβάλει ο Γιωτόπουλος, παρά το γεγονός ότι είχαν προηγηθεί απορριπτικές εισηγήσεις και κρίσεις σε προηγούμενα στάδια της διαδικασίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, κατά την επιχείρηση εξάρθρωσης της «17 Νοέμβρη», και παρέμεινε κρατούμενος για περίπου 24 χρόνια, ενώ συμπληρώνει τα 25 (εκτιτέα από το νόμο) το καλοκαίρι του 2027. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κράτησής του δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδόθηκαν ούτε εξέφρασε μεταμέλεια για τις πράξεις για τις οποίες καταδικάστηκε, επιμένοντας στη θέση του ότι δεν υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των εγκλημάτων της οργάνωσης.

Μετά την αποφυλάκισή του, στη φυλακή εξακολουθούν να παραμένουν καταδικασμένα μέλη της «17 Νοέμβρη», μεταξύ των οποίων ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός, οι οποίοι εκτίουν πολυετείς ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, γνωστός και ως «Λάμπρος» της οργάνωσης, ο οποιος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για τη συμμετοχή του στη 17 Νοεμβρη για 17 δολοφονίες, εκρήξεις και ληστείες,βγήκε απο τη φυλακή. Προφυλακίστηκε στις 30 Ιουλίου του 2002 και θα έπρεπε, συμφωνα με την αποφαση της Δικαιοσυνης, να αποφυλακιστεί τον Ιούλιο του 2027.

Στο παρελθον ειχε κανει έφεση για την απόφαση του συμβουλίου που του είχε απορριψει την αποφυλάκιση. Σήμερα ομως, 24 χρονια μετα την προφυλάκισή του, έλαβε θετική απάντηση .Οι περιοριστικοι όροι που του έχουν επιβληθεί είναι να δινει "παρων" μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου απο τη χώρα και να δηλωσει συγκεκριμένη διευθυνση κατοικίας.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, συνελήφθη στις 17 Ιουλίου 2002. Η ιστορική επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε στο νησί των Λειψών, λίγο πριν ο ίδιος επιβιβαστεί σε ιπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Έφτασαν στην Αθήνα οι 19 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα

22:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τουρκία σε Βρετανία: Δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι για τα Γλυπτά του Παρθενώνα - Μην το χρησιμοποιείτε στο εξής

22:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Μαΐου

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

22:04WHAT THE FACT

8 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε κάτω από το κρεβάτι

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Επιτρέπονται πλέον τα μακριά μαλλιά στους στρατιώτες - Πρέπει να είναι πιασμένα σε κότσο

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Γιατί δήλωσε πολύ περήφανος για την σύζυγο του Κέιτ Μίντλετον

21:35LIFESTYLE

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με Ράφα Μπενίτεθ

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Μαρόκο: Τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση πολυκατοικίας

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

21:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια

10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Οι πρώτες εικόνες μετά την αποφυλάκισή του, στον Βύρωνα

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

22:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Με καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Πώς θα κυλήσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

21:35LIFESTYLE

Η Μπέλα Χαντίντ εντυπωσίασε φορώντας αποκαλυπτικό ολόσωμο μαγιό στη Γαλλική Ριβιέρα

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με Ράφα Μπενίτεθ

21:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Κουτλουάι: «Ο Ολυμπιακός τη μεγαλύτερη διαιτητική βοήθεια εδώ και χρόνια, δεν έχει ξαναγίνει σε F4»

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

22:04WHAT THE FACT

8 πράγματα που δεν πρέπει να αποθηκεύετε κάτω από το κρεβάτι

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

21:25LIFESTYLE

Ελένη Ράντου για το μπούλινγκ που βίωσε ως παιδί: «Πήγαιναν στο μπαλκόνι και φώναζαν "γυαλάκια"»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ