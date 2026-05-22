Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, αλλά μόνο υπό όρους που θεωρεί ότι θα οδηγήσουν στη νίκη. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν τον έλεγχο του Ντονμπάς και μια ευρεία συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη που θα εδραίωνε ουσιαστικά τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με πηγές, ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου πιστεύουν ότι η σύγκρουση έχει φτάσει σε αδιέξοδο χωρίς προφανή λύση. Εν τω μεταξύ, η δυσαρέσκεια και η κόπωση από τον πόλεμο αυξάνονται εντός της Ρωσίας.

«Η Ρωσία υφίσταται οπισθοδρομήσεις στο πεδίο της μάχης. Για να διατηρήσει τις στρατιωτικές του προσπάθειες στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο σχεδόν σίγουρα θα πρέπει να εισαγάγει μια δεύτερη μερική επιστρέτευση εντός των επόμενων 12 μηνών», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος ερευνητής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Ωστόσο, ο Ρώσος προεδρικός γραμματέας Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνείται την ύπαρξη οποιωνδήποτε προθεσμιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι η ρωσική επίθεση χάνει την ορμή της.

Ωστόσο, όπως γράφει το δημοσίευμα, «η νέα αυτοπεποίθηση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης αντιμετωπίζει αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα. Ένας πληθυσμός που έχει κουραστεί από τον πόλεμο είναι ολοένα και πιο απρόθυμος να καταταγεί στον στρατό και η εκτεταμένη κινητοποίηση παραμένει βαθιά αντιδημοφιλής».

