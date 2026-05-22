Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν τον έλεγχο του Ντονμπάς και μια ευρεία συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη που θα εδραίωνε ουσιαστικά τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. 

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι το τέλος του έτους, αλλά μόνο υπό όρους που θεωρεί ότι θα οδηγήσουν στη νίκη. Αυτοί οι όροι περιλαμβάνουν τον έλεγχο του Ντονμπάς και μια ευρεία συμφωνία ασφαλείας με την Ευρώπη που θα εδραίωνε ουσιαστικά τα εδαφικά κέρδη της Μόσχας.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με πηγές, ορισμένοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Κρεμλίνου πιστεύουν ότι η σύγκρουση έχει φτάσει σε αδιέξοδο χωρίς προφανή λύση. Εν τω μεταξύ, η δυσαρέσκεια και η κόπωση από τον πόλεμο αυξάνονται εντός της Ρωσίας.

«Η Ρωσία υφίσταται οπισθοδρομήσεις στο πεδίο της μάχης. Για να διατηρήσει τις στρατιωτικές του προσπάθειες στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο σχεδόν σίγουρα θα πρέπει να εισαγάγει μια δεύτερη μερική επιστρέτευση εντός των επόμενων 12 μηνών», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος ερευνητής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών.

Ωστόσο, ο Ρώσος προεδρικός γραμματέας Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνείται την ύπαρξη οποιωνδήποτε προθεσμιών για τον τερματισμό του πολέμου.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της είναι ολοένα και πιο πεπεισμένοι ότι η ρωσική επίθεση χάνει την ορμή της.

Ωστόσο, όπως γράφει το δημοσίευμα, «η νέα αυτοπεποίθηση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης αντιμετωπίζει αυξανόμενα εσωτερικά προβλήματα. Ένας πληθυσμός που έχει κουραστεί από τον πόλεμο είναι ολοένα και πιο απρόθυμος να καταταγεί στον στρατό και η εκτεταμένη κινητοποίηση παραμένει βαθιά αντιδημοφιλής».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

20:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Burnout: Πώς να θέσετε όρια για να προστατεύσετε την ενέργεια και την ψυχική σας υγεία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

19:22LIFESTYLE

Euroleague 2026: Λάνθιμος, Οικονομόπουλος, Πετρούνιας στο Final Four - Ποιοι άλλοι έδωσαν το παρών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ