Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

Snapshot Η πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο για τις εκδηλώσεις της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Μάχης της Κρήτης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την κοινή μνήμη Ελλήνων και Βρετανών.

Η πριγκίπισσα Άννα ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και αναγνώρισε τη σημασία της επετείου για την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.

Η πριγκίπισσα Άννα βρέθηκε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λόρενς, για να τιμήσει την αντίσταση κατά του ναζισμού στην Κρήτη. Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, το πρωί της Παρασκευής (22/05) υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα για τις εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Ο επίσημος λογαριασμός του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας και την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Σήμερα το πρωί, η Πριγκίπισσα είχε ακρόαση με τον Πρόεδρο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Αθήνα. Η Αυτού Μεγαλειότης, συνοδευόμενη από τον Σερ Τιμ Λόρενς, βρίσκεται στην Ελλάδα για να τιμήσει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης», αναφέρεται στην ανάρτηση. Ο Σερ Τιμ Λόρενς είναι ο σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε στην πριγκίπισσα ότι η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του Ναζισμού. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όπως προφανώς ξέρετε, η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη τη μάχη, οι λαοί μας πήραν μέρος σε εκείνη τη μάχη κατά της εισβολής του ναζισμού στο νησί της Κρήτης. Και αυτή η μνήμη μας συνοδεύει ακόμη και σήμερα και έτσι η παρουσία σας εκεί θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα, Ελλήνων και Βρετανών από κοινού, σε εκείνη την εισβολή του ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Αυτός ο εορτασμός της 85ης επετείου [της Μάχης της Κρήτης] είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους», απάντησε η πριγκίπισσα Άννα.

