Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

Η πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με την Πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου στο Προεδρικό Μέγαρο, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026. 

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πριγκίπισσα Άννα υποδέχθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο για τις εκδηλώσεις της 85ης επετείου της Μάχης της Κρήτης.
  • Ο Κωνσταντίνος Τασούλας τόνισε τον σημαντικό ρόλο της Μάχης της Κρήτης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και την κοινή μνήμη Ελλήνων και Βρετανών.
  • Η πριγκίπισσα Άννα ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και αναγνώρισε τη σημασία της επετείου για την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία.
  • Η πριγκίπισσα Άννα βρέθηκε στην Ελλάδα συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Σερ Τιμ Λόρενς, για να τιμήσει την αντίσταση κατά του ναζισμού στην Κρήτη.
Snapshot powered by AI

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, το πρωί της Παρασκευής (22/05) υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο την πριγκίπισσα Άννα για τις εκδηλώσεις της 85ης επετείου από τη Μάχη της Κρήτης.

Ο επίσημος λογαριασμός του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από την επίσκεψη της πριγκίπισσας Άννας και την συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Σήμερα το πρωί, η Πριγκίπισσα είχε ακρόαση με τον Πρόεδρο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στην Αθήνα. Η Αυτού Μεγαλειότης, συνοδευόμενη από τον Σερ Τιμ Λόρενς, βρίσκεται στην Ελλάδα για να τιμήσει την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης», αναφέρεται στην ανάρτηση. Ο Σερ Τιμ Λόρενς είναι ο σύζυγος της πριγκίπισσας Άννας.

https://www.instagram.com/p/DYpa2OdDD9x/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Κωνσταντίνος Τασούλας είπε στην πριγκίπισσα ότι η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του Ναζισμού. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Όπως προφανώς ξέρετε, η Μάχη της Κρήτης έπαιξε σπουδαίο ρόλο στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βρετανοί και Έλληνες έχουμε κοινές μνήμες από εκείνη τη μάχη, οι λαοί μας πήραν μέρος σε εκείνη τη μάχη κατά της εισβολής του ναζισμού στο νησί της Κρήτης. Και αυτή η μνήμη μας συνοδεύει ακόμη και σήμερα και έτσι η παρουσία σας εκεί θα τιμήσει την αντίσταση και την άμυνα, Ελλήνων και Βρετανών από κοινού, σε εκείνη την εισβολή του ναζισμού πριν από 85 χρόνια στο νησί της Κρήτης.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη φιλοξενία εδώ. Αυτός ο εορτασμός της 85ης επετείου [της Μάχης της Κρήτης] είναι πολύ σημαντικός για τις δύο χώρες μας, φυσικά και για τους Αυστραλούς και τους Νεοζηλανδούς αλλά κυρίως για τους Κρήτες, οι οποίοι υπέφεραν περισσότερο από όλους», απάντησε η πριγκίπισσα Άννα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 22/5: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 120 εκατ. ευρώ

21:09ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στη Λεμεσό: Γυναίκα έπεσε από τον 4ο όροφο - Έχασε την ισορροπία της ενώ καθάριζε

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέχρι τέλος του έτους με όρους

20:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Κοβέσι στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες για την ειλικρινή συνεργασία των ελληνικών αρχών»

20:52LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Νέες δηλώσεις Τραμπ: Το Ιράν ανυπομονεί να κλείσει συμφωνία

20:28ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η Τούλσι Γκάμπαρντ από την ηγεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βαρύτατες διώξεις σε βάρος βασικών κατηγορουμένων για τα ναρκωτικά

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Burnout: Πώς να θέσετε όρια για να προστατεύσετε την ενέργεια και την ψυχική σας υγεία

19:57ΚΟΣΜΟΣ

FT: Η Γαλλία θέλει να ενταχθεί στο βρετανο-γερμανικό σχέδιο για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Έβερεστ: Νεκροί δύο Ινδοί ορειβάτες -«Καμπανάκι» ειδικών για επικίνδυνο υπερσυνωστισμό

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10LIFESTYLE

Βασίλης Τσιάρτας: Στον πλειστηριασμό το σπίτι του πρώην ποδοσφαιριστή - Το αστρονομικό ποσό πώλησης

19:52ΕΘΝΙΚΑ

Απάντηση αρχηγού ΓΕΑ για την τουρκική φωτογραφία που στοχοποιεί τη Λήμνο: Απαράδεκτο, εγώ δεν θα κάνω το ίδιο

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

10:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες» - Προειδοποίηση Μαρουσάκη για 6 περιοχές

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε αυτοκτονία καταλήγουν τα ευρήματα για τον 33χρονο γιατρό - Χρησιμοποίησε καλώδιο ως θηλιά

20:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης: Ο δεύτερος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

17:37ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Ο πρώτος ημιτελικός του Euroleague Final Four 2026

16:55ΕΘΝΙΚΑ

Η Λήμνος στο στόχαστρο της τουρκικής αποβατικής άσκησης Efes: Φωτογραφία ντοκουμέντο του Anadolu

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Στύρα Εύβοιας: Αλιευτικό με επτά επιβαίνοντες πήρε νερά και προσάραξε

20:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε 79-61: Το πρώτο δεκάλεπτο τον έστειλε στον τελικό του Final Four

20:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασιλιάς Κάρολος: Η ανάρτηση για την επίσκεψη της αδελφή του, πριγκίπισσας Άννας στην Αθήνα

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικό F-16 κατέρριψε UFO; Τι συνέβη τον Φεβρουάριο του 2023 πάνω από τη λίμνη Χιούρον

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες - 300.000 τα vouchers

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Γνωστή συγγραφέας καταγγέλλει ότι ο πρώην της, την νάρκωνε και τη βίαζε επί χρόνια

16:46ΕΘΝΙΚΑ

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

20:24LIFESTYLE

Θλίψη για τον θάνατο του 14χρονου γιου του παρουσιαστή Daniel Coleman από επιθετική μορφή καρκίνου

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Νέα βίντεο με UFO από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου - Από το Ιράν μέχρι τη Συρία και το Αφγανιστάν: Τα ανώμαλα φαινόμενα με 1 δισ.views

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ