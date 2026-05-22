Al Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ ενδέχεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωσή της από τις δύο πλευρές, αναφέρουν οι ίδιες πηγές 

Δημήτρης Μάνωλης

Το τελικό προσχέδιο μιας συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με διαμεσολάβηση του Πακιστάν, ενδέχεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας, όπως έχουν ήδη αναφερθεί από σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, άμεση κατάπαυση του πυρός, εγγύηση της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων.

Η συμφωνία, σύμφωνα με τις πηγές του τηλεοπτικού δικτύου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση από τις δύο πλευρές.

Οι βασικοί όροι του, τους οποίους εξασφάλισε αποκλειστικά το δίκτυο, περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, σε ξηρά, θάλασσα και αέρα
  • Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές
  • Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου μέσω ΜΜΕ»
  • Δέσμευση σεβασμού της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και μη επέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις
  • Εγγυήσεις για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν
  • Κοινός μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής και επίλυσης διαφορών
  • Έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός επτά ημερών
  • Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν με τη συμφωνία.
  • Επιβεβαίωση συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη του ΟΗΕ
  • Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωσή της από τις δύο πλευρές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη ότι υπάρχουν «κάποια θετικά σημάδια» στις συνομιλίες, αλλά τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση αν η Τεχεράνη επιβάλει σύστημα διοδίων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία, όπως είπε, ουσιαστικά έκλεισαν για τη ναυσιπλοΐα μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν κάποια καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος... οπότε ας δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες».

Ανώτερη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters την Πέμπτη ότι τα κενά έχουν μειωθεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το ζήτημα των Στενών παραμένουν από τα βασικά σημεία διαφωνίας.

