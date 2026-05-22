Ρούμπιο: «Απαράδεκτη» η επιβολή διοδίων από το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ

United States Secretary of State Marco Rubio speaks with journalists during a meeting of NATO foreign ministers in Helsingborg, Sweden, Friday, May 22, 2026. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, Pool)
Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Παρασκευή στη Σουηδία, έπειτα από συναντήσεις με συμμάχους του ΝΑΤΟ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους πρέπει να έχουν «ένα Σχέδιο Β» σε περίπτωση που το Ιράν αρνηθεί να επανανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ρούμπιο ανέφερε ότι έθεσε το ζήτημα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ και ότι, παρότι ένα «Σχέδιο Β» δεν θα αφορά το ΝΑΤΟ ως σύνολο, θα μπορούσε να περιλαμβάνει ορισμένους συμμάχους με συμφέροντα στην περιοχή, χώρες που, όπως είπε, «πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται» τι θα κάνουν αν το Ιράν δεν συνεργαστεί.

«Όλοι θα θέλαμε μια συμφωνία με το Ιράν όπου τα στενά θα παραμένουν ανοιχτά και θα εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες και τα σχετικά», είπε ο Ρούμπιο. «Αυτό είναι που όλοι θα ελπίζαμε και σε αυτό θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, ακόμη και τώρα που σας μιλάω».

«Αλλά πρέπει επίσης να έχουμε ένα Σχέδιο Β. Και το Σχέδιο Β είναι: τι γίνεται αν το Ιράν αρνηθεί να ανοίξει τα στενά; Τι γίνεται αν αποφασίσει: “αρνούμαστε να τα ανοίξουμε, θα τα ελέγχουμε και θα επιβάλλουμε διόδια;” Σε εκείνο το σημείο, κάτι πρέπει να γίνει».

Ο ίδιος είπε ότι έθεσε το θέμα στη σύνοδο και ότι έλαβε «πολλά νεύματα συμφωνίας» από άλλους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Επανέλαβε ωστόσο τη θέση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται βοήθεια για να ανοίξουν τα στενά ή να τα καθαρίσουν από νάρκες, αλλά θα καλωσόριζαν τη συνδρομή των συμμάχων.

«Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους, αλλά είναι πρόθυμοι να τη δώσουν», είπε.

Μέχρι στιγμής, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία, έχουν αρχίσει προσπάθειες για τη δημιουργία μιας στρατιωτικής συμμαχίας που θα διασφαλίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, αλλά έχουν τονίσει ότι τέτοιες επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν μόνο όταν λήξουν οι εχθροπραξίες στον πόλεμο με το Ιράν.

