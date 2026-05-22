Washington Post: Οι ΗΠΑ «ξόδεψαν» τους μισούς πυραύλους THAAD για να προστατέψουν το Ισραήλ

Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει τα μισά του αντιπυραυλικά συστήματα στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί και να προστατέψει το Ισραήλ, κατά την διάρκεια του πολέμου στο Ιράν, όπως αποκαλύπτει η Washington Post. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν περισσότερα πυρομαχικά υψηλής τεχνολογίας για την υπεράσπιση του Ισραήλ, από ό,τι χρησιμοποίησαν οι ίδιες οι ισραηλινές δυνάμεις.

Η ανισότητα αυτή, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Washington Post, υπογραμμίζει το βαθμό στον οποίο η Ουάσιγκτον ανέλαβε το βάρος της αντιμετώπισης των ιρανικών επιθέσεων, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Επική Οργή» και εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα του αμερικανικού στρατού και τις δεσμεύσεις ασφάλειας των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

Τα αποθέματα που εξάντλησαν οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περισσότερους από 200 πυραύλους αναχαίτισης Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) για την άμυνα του Ισραήλ — περίπου το ήμισυ του συνολικού αποθέματος του Πενταγώνου — μαζί με περισσότερους από 100 πυραύλους αναχαίτισης Standard Missile-3 και Standard Missile-6 που εκτοξεύθηκαν από πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσαν οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ.

Αντίθετα, το Ισραήλ εκτόξευσε λιγότερους από 100 πυραύλους αναχαίτισης Arrow και περίπου 90 πυραύλους αναχαίτισης David’s Sling, μερικοί από τους οποίους χρησιμοποιήθηκαν εναντίον λιγότερο εξελιγμένων βλημάτων που εκτοξεύθηκαν από την Υεμένη και το Λίβανο.

Στρατιωτικοί αναλυτές μιλώντας στην Washington Post δήλωσαν ότι τα στοιχεία αυτά προσφέρουν μια σπάνια εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά», δήλωσε η Κέλι Γκριέκο στην Washington Post, ανώτερη ερευνήτρια στο αμερικανικό think tank Stimson Center. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής πυραυλικής άμυνας, ενώ το Ισραήλ διατήρησε τα δικά του αποθέματα. Ακόμη και αν η επιχειρησιακή λογική ήταν ορθή, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μείνει με περίπου 200 αναχαιτιστικά THAAD και μια γραμμή παραγωγής που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στη ζήτηση».

Η έλλειψη αμερικανικών πυραύλων αναχαίτισης έχει προκαλέσει ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ασία, ιδίως στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, οι οποίες βασίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να αμυνθούν εναντίον πιθανών απειλών από τη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.

Μια ανισομερής δυναμική

Ωστόσο, οι εκτιμήσεις του Αμερικανικού υπουργείου Άμυνας υποδηλώνουν μια πιο ανισομερής δυναμική.

«Συνολικά, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν περίπου 120 περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης και αντιμετώπισαν διπλάσιους ιρανικούς πυραύλους (σ.σ. από το Ισραήλ)», δήλωσε ένας αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης.

Εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες εναντίον του Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες, όπως απείλησε να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός πιθανότατα θα καταναλώσει ακόμη περισσότερους πυραύλους αναχαίτισης λόγω μιας πρόσφατης απόφασης του ισραηλινού στρατού να θέσει εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις συστοιχίες αντιπυραυλικής άμυνας του για συντήρηση. «Η ανισορροπία θα επιδεινωθεί εάν ξαναρχίσουν οι μάχες», δήλωσε ένας αξιωματούχος.

Σε ανακοίνωσή του, το Πεντάγωνο υπερασπίστηκε τις δαπάνες των στρατιωτικών πόρων που χρησιμοποιούνται.

«Οι πύραυλοι αναχαίτισης είναι απλώς ένα εργαλείο σε ένα τεράστιο δίκτυο συστημάτων και δυνατοτήτων που συνθέτουν ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο δίκτυο αεράμυνας», δήλωσε ο Σον Πάρνελ, επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου. «Τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες επωμίστηκαν το αμυντικό βάρος ισότιμα κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Επική Οργή, κατά την οποία και οι δύο χώρες χρησιμοποίησαν μαχητικά αεροσκάφη, συστήματα αντι-drone και διάφορες άλλες προηγμένες δυνατότητες αεράμυνας και πυραυλικής άμυνας με μέγιστη αποτελεσματικότητα».

Η ισραηλινή κυβέρνηση υπερασπίστηκε επίσης την προσέγγιση αυτή.

«Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ συντονίστηκαν, προς όφελος και των δύο χωρών και των συμμάχων τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της, η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. «Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανέναν άλλο εταίρο με τη στρατιωτική βούληση, την ετοιμότητα, τα κοινά συμφέροντα και τις δυνατότητες του Ισραήλ».

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεργάστηκαν στενά, σκοτώνοντας τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν και δεκάδες ανώτερους Ιρανούς στρατιωτικούς και πολιτικούς ηγέτες, ενώ κατέστρεψαν το ναυτικό και την αεροπορία του Ιράν.

Ο ρόλος του Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν, υποσχόμενος μια επίθεση που θα οδηγούσε σε αλλαγή καθεστώτος και θα στερούσε τη χώρα από την ικανότητά της να αναπτύξει πυρηνικά όπλα, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ωστόσο, οι εντάσεις μεταξύ των δύο συμμάχων έχουν ενταθεί, καθώς ο πόλεμος αποδείχθηκε πιο δύσκολος από ό,τι είχαν προβλέψει οι δύο ηγέτες. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει «στραγγαλίσει» τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και έχει οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού.

Παρά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το οπλοστάσιο πυραύλων του Ιράν έχει «σχεδόν αποδεκατιστεί», η Τεχεράνη διατηρεί περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων πυραύλων της, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Μεγάλο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν εξακολουθεί να διατηρείται στις πυρηνικές εγκαταστάσεις που βομβαρδίστηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, πέρυσι.

Την Τρίτη, ο Νετανιάχου και ο Τραμπ είχαν μια τεταμένη τηλεφωνική συνομιλία σχετικά με τα επόμενα βήματα στον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και της Μέσης Ανατολής. Η πίεση του Ισραηλινού ηγέτη για επανέναρξη των εχθροπραξιών έχει προκαλέσει ενόχληση σε ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Το Ισραήλ δεν είναι σε θέση να πολεμά και να κερδίζει πολέμους μόνο του, αλλά κανείς δεν το γνωρίζει αυτό στην πραγματικότητα, επειδή δεν βλέπει ποτέ το παρασκήνιο», δήλωσε αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης στην Washington Post.

Σημαντικό να τονιστεί ότι δεν είναι σαφές εάν η έλλειψη πυρομαχικών επηρεάζει τις σκέψεις του Τραμπ σχετικά με την επανέναρξη του πολέμου.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε ότι ακύρωσε μια επικείμενη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος των αραβικών συμμάχων των ΗΠΑ, οι οποίοι τον προέτρεψαν να εξετάσει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη που θα περιορίζει το πυρηνικό της πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου.

«Βρισκόμαστε στα τελικά στάδια της επιχείρησης στο Ιράν. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους την Τετάρτη. «Είτε θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια πράγματα που είναι λίγο δυσάρεστα».

«Ο IDF έχει εξαντληθεί από τη Γάζα και τον Λίβανο»

«Η μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας είναι σημαντική», δήλωσε η Γκριέκο. «Ο IDF έχει εξαντληθεί από τη Γάζα και το Λίβανο, και το ερώτημα είναι αν οι Ισραηλινοί διοικητές υποτίμησαν την ικανότητά τους να διατηρήσουν τον ρυθμό των επιχειρήσεων», τόνισε η ίδια.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, οι δύο χώρες συμφώνησαν εκ των προτέρων σε ένα πλαίσιο άμυνας κατά βαλλιστικών πυραύλων που εξασφάλιζε αποτελεσματικά ότι προηγμένα συστήματα αναχαίτισης, όπως το THAAD και οι πύραυλοι που εδρεύουν σε πλοία, θα απορροφούσαν το μεγαλύτερο μέρος των βαλλιστικών απειλών κατά του Ισραήλ.

Το Ισραήλ βασίζεται περισσότερο σε συστήματα κατώτερου βεληνεκούς, όπως το Iron Dome και το David’s Sling, για να αντιμετωπίσει βλήματα από ομάδες όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, ενώ διατηρεί τους πιο εξελιγμένους πυραύλους αναχαίτισης του. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με αξιωματούχους, ήταν μια «σημαντική» μείωση των αποθεμάτων των ΗΠΑ, ενώ το Ισραήλ μπόρεσε να διατηρήσει τα υψηλότερης τεχνολογίας αποθέματα αεράμυνας του.

Η δυναμική αυτή φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση με το σύνθημα «America First» του Τραμπ, δήλωσε ο Τζάστιν Λόγκαν, διευθυντής σπουδών άμυνας και εξωτερικής πολιτικής στο φιλελεύθερο Ινστιτούτο CATO.

«Από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του, η θέση του Ισραήλ είναι μια: οι προτεραιότητές μας πρώτα, οι πόροι μας τελευταίοι», είπε.

Αφού το Πεντάγωνο φέρεται να αποκάλυψε πέρυσι ότι διαθέτει μόνο το 25% του αποθέματος αεράμυνας Patriot που απαιτείται για την εκπλήρωση των υφιστάμενων αμυντικών σχεδίων των ΗΠΑ, αυτό θα έπρεπε να είχε σημάνει ένα σήμα συναγερμού, δήλωσε ο Λόγκαν.

«Γιατί αυτό δεν έγινε, παραμένει μυστήριο», κατέληξε.