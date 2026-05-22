Χανιά: Νεκρή βρέθηκε 52χρονη τουρίστρια σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι διακοπές ενός ζευγαριού τουριστών στον Πλατανιά Χανίων, καθώς την τελευταία της πνοή άφησε μια 52χρονη γυναίκα από τη Νορβηγία στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε με τον σύντροφό της.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, το ζευγάρι είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει. Η 52χρονη ανέφερε στον σύντροφό της όταν αισθανόταν αδιαθεσία και επέστρεψε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου προκειμένου να ξαπλώσει.

Λίγο αργότερα και όταν ο σύντροφός της επέστρεψε στο δωμάτιο βρήκε την 52χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Άμεσα ενημερώθηκε η διεύθυνση του ξενοδοχείου και οι αρχές, δυστυχώς όμως, ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ χαρακτηρίζοντας αιφνίδιο τον θάνατο της 52χρονης Νορβηγίδας.







