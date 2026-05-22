Όλυμπος: Τρίτη ημέρα ερευνών για τον ορειβάτη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Snapshot Οι έρευνες στον Όλυμπο για τον αγνοούμενο 25χρονο Ισπανό ορειβάτη συνεχίζονται για τρίτη ημέρα χωρίς αποτέλεσμα.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ομίχλη και χιόνια έχουν δυσκολέψει τις έρευνες σε υψόμετρο 2.800 μέτρων.

Ο 25χρονος ξεκίνησε την ανάβαση από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό και δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπισμού τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης που γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι, αλλά είχε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη.

Στις έρευνες συμμετείχαν 20 πυροσβέστες, δύο εθελοντές και τρία drone, ενώ αναμένεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα με βελτίωση του καιρού.

Άκαρπες παραμένουν στον Όλυμπο οι έρευνες για τον 25χρονο Ισπανό ορειβάτη ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη (20/5)

Οι διασώστες κάνουν τις έρευνες τους σε υψόμετρο 2.800μ. ωστόσο οι δύσκολες καιρικές συνθήκες, με ομίχλη και χιόνια, έχουν δυσχεράνει αυτές τις ημέρες το έργο τους. Σήμερα είναι η τρίτη μέρα ερευνών με τον καιρό να είναι καλύτερος και στις έρευνες αναμενεται να συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ο 25χρονος ξεκίνησε από το καταφύγιο «Σπ.Αγαπητός» για να ανέβει προς τον Μύτικα, χωρίς να έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά την επιχείρηση εντοπισμού 25χρονου ορειβάτη

Σημειώνεται ότι χθες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τον εντοπισμό του ορειβάτη τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης.

Χθες επιχείρησαν 20 πυροσβέστες της 2ης και 8ης ΕΜΑΚ με δύο εθελοντές και τρία drone, τα οποία «χτένισαν» κυριολεκτικά όλες τις κορυφές του Ολύμπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πυροσβέστης φέρεται να γλίστρησε, να έπεσε και να χτύπησε το κεφάλι, ωστόσο είχε τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στην 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη.

