Britney Spears: Στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ
Η ποπ σταρ εμφανίζεται ζαλισμένη σε βίντεο από το τεστ νηφαλιότητας, λίγο πριν της περάσουν χειροπέδες στην Καλιφόρνια
- Η Britney Spears συνελήφθη στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, μετά από επικίνδυνη οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο US
- 101.
- Στο βίντεο της σύλληψής της,ηρθε τώρα στη δημοσιότητα και σε αυτό φαίνεται αποπροσανατολισμένη, με αστάθεια στο βάδισμα, κόκκινα μάτια και δυσκολία στην ομιλία, ενώ απέτυχε στο τεστ νηφαλιότητας.
- Η τραγουδίστρια παραδέχθηκε κατανάλωση αλκοόλ και λήψη φαρμακευτικής αγωγής, όπως Adderall και Prozac, πριν οδηγήσει, ενώ στο αυτοκίνητο βρέθηκε ποτήρι κρασιού και έντονη μυρωδιά αλκοόλ.
- Καταδικάστηκε σε 12 μήνες επιτήρησης και παρακολούθησε πρόγραμμα αποτοξίνωσης τριών εβδομάδων.
- Η υπόθεση προκάλεσε ανησυχία για την ψυχική υγεία της Britney Spears και έντονες αντιδράσεις στα social media, χωρίς η ίδια να έχει σχολιάσει δημόσια το υλικό.
Ανησυχία προκαλεί ξανά η εικόνα της Britney Spears, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών στην Καλιφόρνια.
Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια την εντόπισαν να οδηγεί επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Newbury Park.
Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης
Στο υλικό που δημοσίευσε η Daily Mail, η Britney Spears φαίνεται εμφανώς αποπροσανατολισμένη την ώρα που υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου.
Αστυνομικός φαίνεται να της ζητά να ακολουθήσει με το βλέμμα του τις κινήσεις του χεριού του, ωστόσο σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών, η τραγουδίστρια δυσκολευόταν να συνεργαστεί, επικαλούμενη έντονο πονοκέφαλο και ευαισθησία στα φώτα. Λίγο αργότερα καταγράφεται η στιγμή που περνά χειροπέδες, ενώ ακούγεται να ρωτά αν οι αστυνομικοί έχουν πάρει το κινητό της τηλέφωνο.
Τι αναφέρει η αστυνομική έκθεση
Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η Spears οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς σταθερό έλεγχο του οχήματος.
Όπως αναφέρεται, όταν την ακινητοποίησαν διαπίστωσαν ότι είχε αστάθεια στο βάδισμα, κόκκινα μάτια και δυσκολία στην ομιλία.
Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ είχε λάβει και φαρμακευτική αγωγή, μεταξύ άλλων Adderall και Prozac, πριν οδηγήσει.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα ποτήρι κρασιού, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για έντονη μυρωδιά αλκοόλ στο εσωτερικό του οχήματος.
Η καταδίκη και η νέα ανησυχία για την κατάστασή της
Μετά τη σύλληψή της, η Britney Spears οδηγήθηκε για αιματολογικές εξετάσεις και αργότερα δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια.
Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή 12 μηνών επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ακολούθησε πρόγραμμα αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδομάδων.
Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις πολυετείς προσωπικές δυσκολίες της τραγουδίστριας, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για ζητήματα ψυχικής υγείας και δημόσιας συμπεριφοράς.
Έντονες αντιδράσεις στα social media
Τα βίντεο από τη σύλληψή της προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media, με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση της τραγουδίστριας και άλλους να σχολιάζουν πως πρόκειται για ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή της.
Η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού.