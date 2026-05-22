Britney Spears: Στη δημοσιότητα βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκόολ

Ανησυχία προκαλεί ξανά η εικόνα της Britney Spears, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών στην Καλιφόρνια.

Η 44χρονη ποπ σταρ συνελήφθη στις 4 Μαρτίου, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια την εντόπισαν να οδηγεί επικίνδυνα στον αυτοκινητόδρομο US-101, κοντά στο Newbury Park.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης

Στο υλικό που δημοσίευσε η Daily Mail, η Britney Spears φαίνεται εμφανώς αποπροσανατολισμένη την ώρα που υποβάλλεται σε τεστ νηφαλιότητας στην άκρη του δρόμου.

?? We're seeing the moment Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/mOA8Hnf9qp — TMZ (@TMZ) May 21, 2026

Αστυνομικός φαίνεται να της ζητά να ακολουθήσει με το βλέμμα του τις κινήσεις του χεριού του, ωστόσο σύμφωνα με την αναφορά των Αρχών, η τραγουδίστρια δυσκολευόταν να συνεργαστεί, επικαλούμενη έντονο πονοκέφαλο και ευαισθησία στα φώτα. Λίγο αργότερα καταγράφεται η στιγμή που περνά χειροπέδες, ενώ ακούγεται να ρωτά αν οι αστυνομικοί έχουν πάρει το κινητό της τηλέφωνο.

Τι αναφέρει η αστυνομική έκθεση

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι η Spears οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και άλλαζε λωρίδες κυκλοφορίας χωρίς σταθερό έλεγχο του οχήματος.

Britney Spears tried and failed taking a sobriety test and was cuffed by cops during her DUI bust, in new video obtained by TMZ. pic.twitter.com/7oamxOHVvb — Crave Britney (@cravebritney) May 21, 2026

Όπως αναφέρεται, όταν την ακινητοποίησαν διαπίστωσαν ότι είχε αστάθεια στο βάδισμα, κόκκινα μάτια και δυσκολία στην ομιλία.

Η ίδια φέρεται να παραδέχθηκε πως είχε καταναλώσει αλκοόλ, ενώ είχε λάβει και φαρμακευτική αγωγή, μεταξύ άλλων Adderall και Prozac, πριν οδηγήσει.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένα ποτήρι κρασιού, ενώ οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για έντονη μυρωδιά αλκοόλ στο εσωτερικό του οχήματος.

Η καταδίκη και η νέα ανησυχία για την κατάστασή της

Μετά τη σύλληψή της, η Britney Spears οδηγήθηκε για αιματολογικές εξετάσεις και αργότερα δήλωσε ένοχη για οδήγηση υπό την επήρεια.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή 12 μηνών επιτήρησης, ενώ σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα ακολούθησε πρόγραμμα αποτοξίνωσης διάρκειας τριών εβδομάδων.

Video obtained by ABC News shows the March DUI arrest of Britney Spears in Ventura County.



At one point, the pop star was in the back of the patrol car and told law enforcement that they were being mean to her. They responded by saying they needed to test her blood.



Earlier… pic.twitter.com/9G8uohe9NE — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 22, 2026

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τις πολυετείς προσωπικές δυσκολίες της τραγουδίστριας, η οποία εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας για ζητήματα ψυχικής υγείας και δημόσιας συμπεριφοράς.

Έντονες αντιδράσεις στα social media

Τα βίντεο από τη σύλληψή της προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων στα social media, με αρκετούς θαυμαστές να εκφράζουν ανησυχία για την κατάσταση της τραγουδίστριας και άλλους να σχολιάζουν πως πρόκειται για ακόμη ένα δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τη δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου υλικού.

New details and video from Britney Spears’ March DUI arrest have dropped.



In the newly released footage and police report:



• Officers found an empty wine glass and a bottle of unprescribed Adderall in her car.



• Britney reportedly told officers she could “drink four… pic.twitter.com/7k2skjNspU — Paul A. Szypula ?? (@Bubblebathgirl) May 22, 2026

