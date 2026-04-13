Britney Spears: Σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψη - Το βίντεο πριν την εισαγωγή της

Η διάσημη τραγουδίστρια αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια μετά το περιστατικό με την επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ανησυχία προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε λίγες ώρες πριν εισαχθεί στην κλινική

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς εισήχθη οικειοθελώς σε κλινική αποτοξίνωσης μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.
  • Η τραγουδίστρια συνελήφθη στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια και καλείται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.
  • Πριν την εισαγωγή της στην κλινική, ανήρτησε βίντεο στο Instagram που προκάλεσε ανησυχία και στήριξη από τους θαυμαστές της.
  • Η οικογένεια της Μπρίτνεϊ παρέχει υποστήριξη και έχει διαμορφώσει πλάνο για την ψυχική και σωματική της υγεία.
  • Η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για την προσωπική και νομική πορεία της τραγουδίστριας.
Snapshot powered by AI

Οικειοθελώς αποφάσισε να εισαχθεί σε κέντρο αποθεραπείας η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της στις αρχές Μαρτίου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, σε ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία για την κατάσταση της.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η τραγουδίστρια συνελήφθη στις 4 Μαρτίου στην Καλιφόρνια, όταν αστυνομικοί την εντόπισαν να οδηγεί με επικίνδυνο και ασταθή τρόπο.

Σύμφωνα με τις αρχές, παρουσίαζε ενδείξεις πως έχει καταναλώσει αλκοόλ, ενώ υποβλήθηκε σε επιτόπιους ελέγχους. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Η ίδια αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα και έχει κληθεί να παρουσιαστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου.

Η απόφαση για αποθεραπεία

Λίγο μετά το περιστατικό, εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε πως η Σπίαρς προχώρησε στην απόφαση να ζητήσει βοήθεια, εισαγόμενη σε κλινική αποτοξίνωσης.

Το περιβάλλον της έκανε λόγο για ένα «αδικαιολόγητο συμβάν», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι να κάνει ένα νέο ξεκίνημα και να λάβει την απαραίτητη στήριξη.

Το βίντεο πριν την εισαγωγή που συζητήθηκε

Την ίδια στιγμή, αίσθηση προκάλεσε βίντεο που ανήρτησε η τραγουδίστρια στο Instagram λίγο πριν εισαχθεί στην κλινική.

https:

Σε αυτό, εμφανίζεται να χορεύει έντονα φορώντας ένα μαύρο κορμάκι με διάφανες λεπτομέρειες, επιδεικνύοντας την χαρακτηριστική της ενέργεια. Οι κινήσεις της είναι έντονες ενώ σε ορισμένες στιγμές φαίνεται να προσαρμόζει το ρούχο της για να αποφύγει ατυχήματα.

Η δημοσίευση προκάλεσε πληθώρα σχολίων στα social media, με τους θαυμαστές να εκφράζουν τόσο ανησυχία όσο και στήριξη, ειδικά λόγω της χρονικής στιγμής που έκανε την ανάρτηση.

Στήριξη από τους δικούς της ανθρώπους

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Σπίαρς έχει στο πλευρό της την οικογένειά της, ενώ έχει διαμορφωθεί ένα πλάνο υποστήριξης για την ψυχική και σωματική της υγεία.

Τα παιδιά της αναμένεται να περάσουν χρόνο μαζί της, σε μια προσπάθεια να υπάρξει σταθερότητα και επανεκκίνηση.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την πορεία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τόσο σε προσωπικό όσο και σε νομικό επίπεδο, με το ενδιαφέρον να παραμένει έντονο γύρω από τις εξελίξεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
