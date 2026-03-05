Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η διάσημη τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη νωρίς το πρωί της Πέμπτης - Στις 4 Μαΐου η δίκη της
Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη η Britney Spears την Τετάρτη 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το TMZ.
Η 42χρονη τραγουδίστρια οδηγούσε στην «California Highway Patrol» στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.
Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της κομητείας Βεντούρα, η τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.
Η Britney Spears αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Μετά τη σύλληψή της, η τραγουδίστρια κατέβασε το προφίλ της στο Instagram.
Η σύλληψή της έρχεται λίγους μήνες μετά την δημοσίευση βίντεο με την τραγουδίστρια να οδηγεί επικίνδυνα, έπειτα από βραδυνή έξοδο με φίλους.
Συγκεκριμένα, σε βίντεο που είχε εξασφαλίσει η Daily Mail τον Οκτώβριο του 2025 η Spears φαίνεται να αποχωρεί από το εστιατόριο Red-O στο Thousand Oaks και να κάθεται στη θέση του οδηγού με την παρέα της να προσπαθεί να την αποτρέψει, αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.