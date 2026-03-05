Η Britney Spears συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ συνελήφθη η Britney Spears την Τετάρτη 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το TMZ.

Η 42χρονη τραγουδίστρια οδηγούσε στην «California Highway Patrol» στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας περίπου στις 9:28 το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών της κομητείας Βεντούρα, η τραγουδίστρια αφέθηκε ελεύθερη στις 6:07 το πρωί της Πέμπτης.

Britney Spears has been arrested for DUI https://t.co/mLCeJyblVT ? pic.twitter.com/d9K9PIpHGp — Daily Mail (@DailyMail) March 5, 2026

Η Britney Spears αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 4 Μαΐου. Μετά τη σύλληψή της, η τραγουδίστρια κατέβασε το προφίλ της στο Instagram.

Η Britney Spears / AP

Η σύλληψή της έρχεται λίγους μήνες μετά την δημοσίευση βίντεο με την τραγουδίστρια να οδηγεί επικίνδυνα, έπειτα από βραδυνή έξοδο με φίλους.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο που είχε εξασφαλίσει η Daily Mail τον Οκτώβριο του 2025 η Spears φαίνεται να αποχωρεί από το εστιατόριο Red-O στο Thousand Oaks και να κάθεται στη θέση του οδηγού με την παρέα της να προσπαθεί να την αποτρέψει, αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Britney Spears risks her life on messy night out: Shock video of new 'spiral' after Kevin Federline's book pic.twitter.com/ql2mzu7IWz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 23, 2025

