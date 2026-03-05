Απάντηση Αταμάν σε Μπαρτζώκα: «Θα είμαστε σίγουρα στο Final-4»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού για μία ακόμα φορά έδειξε τον απόλυτο σεβασμό του προς τον Ολυμπιακό και αποκάλυψε πως ο Παναθηναϊκός αύριο θα κάνει προπόνηση στον Πειραιά, ενώ δεν έκρυψε την απόλυτη πίστη του προς την ομάδα του.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Εργκίν Αταμάν αφού αποκάλυψε πως αύριο το πρώι ο Παναθηναϊκός θα πάει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να προπονηθεί, όπως έκανε και τα προηγούμενα χρόνια, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό και τους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε πως ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final-4 δίνοντας τη δική του απάντηση στον Γιώργο Μπαρζτώκα.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Είμαστε έτοιμοι για ένα ματς Euroleague. Είδαμε πως στη διοργάνωση αυτή δεν υπάρχει πλεονέκτημα έδρας. Έχουμε χάσει πολλά ματς στο σπίτι μας. Είμαστε έτοιμοι. Δεν έχει σημασία η έδρα. Είναι σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι. Είμαστε στην τελική ευθεία της σεζόν, πρέπει να πάρουμε περισσότερες νίκες για να φτιάξουμε την κατάστασή μας στην κατάταξη».

Για το αν υπάρχουν ομοιότητες με τον αγώνα του Κυπέλλου: «Ο τελικός του Κυπέλλου είναι άλλο παιχνίδι. Κάθε ματς είναι διαφορετικό. Γνωριζόμαστε καλά. Θα είναι σημαντικό το πρόσωπο που θα δείξουμε αύριο».Για τον Ματίας Λεσόρ και το κατά πόσο θα βρίσκεται στη δωδεκάδα του ντέρμπι: «Είμαι πολύ χαρούμενος για εκείνον. Ο Ματίας ήταν από τα πιο σημαντικά κλειδιά της ομάδας στην επιτυχία μας το 2024. Δεν είμαι σίγουρος αν θα είναι σίγουρα αύριο στο παρκέ, θα το αποφασίσει εκείνος. Όμως στο επόμενο ματς της Euroleague θα είναι 100% στο παρκέ, ελπίζω. Θα είναι δική του απόφαση. Έχει κάνει μόνο δύο προπονήσεις με την ομάδα. Δεν έχει παίξει ομαδικό μπάσκετ για 1,5 χρόνο. Έχει κάνει μόνο δύο ομαδικές προπονήσεις. Είναι υγιής, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί στο πέντε εναντίον πέντε. Αύριο το πρωί εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει ή όχι. Έχουμε μια δυνατή ομάδα και είμαι σίγουρος 100% πως θα αγωνιστεί με τη Ζαλγκίρις. Για αύριο θα δούμε».

Για τον λόγο που φέτος η ομάδα του προπονήθηκε στο "Telekom Center" και όχι στο ΣΕΦ την παραμονή της αναμέτρησης: «Αύριο το πρωί αν κάνετε συνέντευξη Τύπου θα έχουμε σουτάκια στο ΣΕΦ. Αποφασίσαμε φέτος να προπονηθούμε εδώ, στο γήπεδό μας. Φέτος προπονούμαστε στο γήπεδό μας και μετά πετάμε. Οπότε, αύριο το πρωί θα πάμε για σουτάκια στο γήπεδό τους. Είναι ευγενικοί, μας δίνουν βάσει κανονισμού τον χρόνο για να προπονηθούμε εκεί. Θα το κάνουμε αύριο».

Για τις απουσίες των Πειραιωτών: «Δεν έχει αλλάξει το πλάνο μου. Διάβασα για τις απουσίες. Θα δούμε αύριο πριν από το ματς. Και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί παίκτες. Ξέρουμε όμως ότι δεν παίζουμε κόντρα στον Ουόκαπ ή τον Βεζένκοφ, αλλά απέναντι στον Ολυμπιακό. Πάντα έχουν εξαιρετικούς παίκτες, σπουδαίο ρόστερ. Θα είναι σημαντικό το πώς θα παίξουν. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον Βεζένκοφ και τον Ουόκαπ, είναι σημαντικό παίκτες. Όμως, ξέρετε ότι και εμείς φέτος χάσαμε για πολλά παιχνίδια τον πιο σημαντικό παίκτη της επίθεσής μας, τον Κέντρικ Ναν. Στα τελευταία 6-7 ματς της Euroleague έπαιξε μόνο για ένα. Για δύο χρόνια χάνουμε τον σέντερ μας, τον Ματίας Λεσόρ. Τώρα τους λείπουν δύο σημαντικοί παίκτες. Έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν θα αλλάξει τίποτα για εμάς, νομίζω ούτε και για εκείνους».

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Με εξαίρεση τον Σαμοντούροβ, οι υπόλοιποι σήμερα είναι καλά. Όμως, έχουν συμβεί απρόοπτα την τελευταία στιγμή φέτος. Ελπίζω πως δεν θα γίνει κάτι και θα διαλέξουμε το ρόστερ μας, γιατί έχουμε 15 παίκτες και είναι όλοι σε καλή κατάσταση. Θα αποφασίσουμε για τους παίκτες του ρόστερ».

Για το αν νιώθει επιπλέον πίεση πριν από ένα ντέρμπι: «Όχι, όπως πάντα, το πρωί ήταν καλός ο καιρός και πήγα για κολύμπι. Οι παίκτες μου είναι καλά. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά δεν έχεις διαφορετική πίεση. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο. Δεν έχουμε επιπλέον πίεση. Είμαστε σίγουροι πως θα παίξουμε στα πλέι οφ και είμαστε σίγουροι ότι θα φτάσουμε στο Final Four».

