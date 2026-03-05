Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

Snapshot Ιρανική ομάδα κρούσης επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο διοικητής της συγκεκριμένης ιρανικής μονάδας εντοπίστηκε και σκοτώθηκε από αμερικανικές δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι επικρατούν στρατιωτικά έναντι του Ιράν και σχεδιάζουν να αναπτύξουν επιπλέον δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο, με περίπου 140 ανθρώπους αγνοούμενους σύμφωνα με το ναυτικό της Σρι Λάνκα.

Οι ΗΠΑ προαναγγέλλουν περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, ενώ το βρετανικό πολεμικό πλοίο HMS Dragon αναμένεται να αναπτυχθεί στην ανατολική Μεσόγειο. Snapshot powered by AI

Ιρανική ομάδα κρούσης «επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ», σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι ΗΠΑ.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποκάλυψε σε ενημέρωση Τύπου ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εξουδετέρωσαν τον διοικητή της συγκεκριμένης μονάδας, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι «τον εντόπισαν και τον σκότωσαν».

Όπως δήλωσε: «Επίσης, χθες (σ.σ. Τρίτη 03/03), ο επικεφαλής της μονάδας που επιχείρησε να δολοφονήσει τον πρόεδρο Τραμπ εντοπίστηκε και σκοτώθηκε. Το Ιράν προσπάθησε να σκοτώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Και ο πρόεδρος Τραμπ ήταν αυτός που γέλασε τελευταίος».

Αναφερόμενος στις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επικρατούν στη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά του Ιράν «αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος».

Υποστήριξε ακόμη ότι πρόσθετες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά, θα αναπτυχθούν σύντομα στην περιοχή. Τόνισε ότι οι ΗΠΑ «θα πάρουν όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε», σύμφωνα με τη Mirror.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, όπου ο Χέγκσεθ ανέφερε επίσης ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο.

Δεν κατονόμασε το πλοίο, ωστόσο το ναυτικό της Σρι Λάνκα είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι περίπου 140 άνθρωποι αγνοούνται μετά τη βύθιση ιρανικού πλοίου, του Iris Dena, ανοιχτά της Γκάλε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το ιρανικό καθεστώς «είναι τελειωμένο» και δήλωσε πως οι ΗΠΑ «κερδίζουν, αποφασιστικά, καταστροφικά και χωρίς έλεος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκειται περαιτέρω στρατιωτική δράση, προσθέτοντας: «Έρχονται περισσότερα και μεγαλύτερα κύματα».

Όταν ο Τραμπ απειλεί δεν μπλοφάρει - Οι Ιρανοί δεν ήθελαν ειρήνη

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολιν Λίβιτ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν.

Ανέφερε ότι το ιρανικό καθεστώς έχει «συντριβεί» και το χαρακτηρίζει ως τον «κορυφαίο κρατικό χορηγό της τρομοκρατίας παγκοσμίως».

«Προηγούμενοι ηγέτες υπήρξαν πολύ αδύναμοι και αναποτελεσματικοί στο να αντιμετωπίσουν αυτή την απειλή», είπε, προτού συνεχίσει πλέκοντας το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ ως του «ανθρώπου των πράξεων».

«Ο πρόεδρος Τραμπ καθιστά αυτά τα τέρατα υπόλογα και εκμηδενίζει οριστικά τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες», δήλωσε.

«Οι μελλοντικές γενιές Αμερικανών θα ανατρέχουν σε αυτή τη στιγμή ως τη στιγμή που το φάσμα ενός πυρηνικού Ιράν τελείωσε».

«Όταν ο Τραμπ απειλεί, δεν μπλοφάρει. Είναι ο άνθρωπος της δράσης που εξαλείφει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν εκεί που οι προηγούμενες ηγεσίες φάνηκαν αδύναμες».

Μιλώντας για την απόφαση του Τραμπ να πλήξει το Ιράν, η Λίβιτ αναφέρει ότι το καθεστώς «παρέμενε πλήρως προσηλωμένο στην ανασυγκρότηση του πυρηνικού του προγράμματος».

«Το καθεστώς έκανε αυτό που έκανε πάντα: είπαν ψέματα, κωλυσιεργούσαν και προσπάθησαν να εμπαίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», προσθέτει. Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι προσφέρθηκαν στο Ιράν δωρεάν πυρηνικά καύσιμα για ειρηνική χρήση και κοινά προγράμματα, αλλά η Τεχεράνη αρνήθηκε, επιλέγοντας τον δρόμο του πολέμου και του εμπλουτισμού ουρανίου.

Οι στόχοι της επιχείρησης «Επική Οργή»

Σύμφωνα με την Κάρολαιν Λέβιτ ο Πρόεδρος Τραμπ έθεσε τέσσερις ξεκάθαρους πυλώνες για την αμερικανική στρατιωτική δράση:

Καταστροφή των πυραύλων και της εγχώριας πυραυλικής βιομηχανίας.

Εξάλειψη του ιρανικού πολεμικού ναυτικού.

Εξουδετέρωση των πληρεξουσίων (proxies) του Ιράν, ώστε να μην αποτελούν πλέον απειλή για την περιοχή.

Διασφάλιση ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Αναφέρθηκε ακόμη ότι 49 αξιωματούχοι του Ιράν «εξαφανίστηκαν από τη Γη», ενώ υπογραμμίστηκε ότι η ελπίδα των Ιρανών πολιτών για ελευθερία βρίσκεται πλέον στα δικά τους χέρια.

