Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο, αλλά απειλεί και τον εφοδιασμό τροφίμων ολόκληρης της Μέσης Ανατολής, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου.

Αλλά τι γίνεται με τα τρόφιμα;

Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο. Απειλεί επίσης τον εφοδιασμό τροφίμων ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Η οικονομική αναλύτρια των Financial Times, Σουζάνα Σάβατζ εξηγεί ότι ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής στερούνται ζωτικών εισαγωγών τροφίμων, καθώς τα πλοία αποφεύγουν τα Στενά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων σε ολόκληρο τον Κόλπο και ασκώντας επιπλέον πίεση στις ήδη υψηλές τιμές στο Ιράν.⁠

Μεγάλο μέρος των σιτηρών, των συσκευασμένων τροφίμων και των φρέσκων προϊόντων που τροφοδοτούν τον Κόλπο περνάει από αυτό το στενό πέρασμα.

«Τώρα τα πλοία το αποφεύγουν, προκαλώντας ανησυχίες για ελλείψεις και αυξήσεις στις τιμές, καθώς τα κράτη του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές», εξηγεί η Σάβατζ.

https://www.instagram.com/reel/DVdIGasjC2l/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα, εισάγουν περίπου το 90% των τροφίμων τους μέσω της πόλης-λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι, ενός κόμβου που προμηθεύει τρόφιμα σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, καθώς και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στο Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν παράγει περισσότερα δικά του τρόφιμα σε σύγκριση με τις γειτονικές του χώρες. Ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στο Ιράν έχει ήδη ξεπεράσει το 100% και πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονταν να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής ακόμη και πριν από την τελευταία σύγκρουση που ξεκίνησε το Σάββατο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές της χώρας που παράγουν τρόφιμα και εξασφαλίζουν τη διακίνησή τους. Και αν η διαταραχή συνεχιστεί, η μείωση των εισαγωγών θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Το Ιράν έχει απαγορεύσει όλες τις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην προμήθεια βασικών αγαθών στον πληθυσμό του.

Τι θα γίνει εάν η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί

Τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν διαθέτουν όλα δικά τους αποθέματα τροφίμων -η κάθε χώρα σε διαφορετικό βαθμό- και μπορούν να ανακατευθύνουν μέρος του εμπορίου τους σε διαφορετικά λιμάνια. «Το Ιράν μπορεί επίσης να εισάγει περιορισμένες ποσότητες τροφίμων μέσω ξηράς, αλλά η ανακατεύθυνση τους έχει περιορισμούς και συχνά σημαίνει ότι θα αυξηθεί το κόστος κατακόρυφα», εξηγεί η Σάβατζ.

Τα πλουσιότερα κράτη, όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία, μπορεί να είναι σε θέση να απορροφήσουν μέρος αυτού του κόστους. Ωστόσο, τα ΗΑΕ δεν τροφοδοτούν μόνο τον εαυτό τους. Λειτουργούν ως περιφερειακός κόμβος, επανεξάγοντας τρόφιμα σε χώρες όπως η Υεμένη, το Σουδάν και η Σομαλία.

«Και εάν η διαταραχή συνεχιστεί, οι πιο ευάλωτες οικονομίες θα μπορούσαν να αισθανθούν γρήγορα τον αντίκτυπο», κατέληξε η Σάβατζ.

Στο Ιράν, όπου η αύξηση των τιμών των τροφίμων πυροδότησε τις πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος, περαιτέρω αυξήσεις των τιμών ή ελλείψεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ευαίσθητες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη διαφυγή των δραστών που μαχαίρωσαν τον 17χρονο

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Πώς σκληραίνουν τη στάση τους εν μέσω πολέμου - Η στρατηγική της «αποκέντρωσης»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί γιορτάζουν το Πουρίμ και τραγουδούν το i will survive στα καταφύγια

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα - Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Θηριωδία» η βύθιση της φρεγάτας στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda MX-5 δεν θα είναι ηλεκτρικό, αλλά φουλ υβριδικό

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρομά που είχε κλέψει 70 κιλά καλώδια από τις ράγες του ΟΣΕ

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε μία μαύρη «τρύπα» 2,8 εκατ. χιλιομέτρων στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσω... Σάντσεθ η νέα διαφοροποίηση Δούκα - Τον «μάλωσαν» ο Κωνσταντινόπουλος με τον Γεωργιάδη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η επίθεση με drone «ξεπατικωτούρα» του Shahed

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

06:50LIFESTYLE

Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρομά που είχε κλέψει 70 κιλά καλώδια από τις ράγες του ΟΣΕ

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι επικίνδυνοι, αρκετά τα 47 χρόνια τυραννίας» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ