Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου.

Αλλά τι γίνεται με τα τρόφιμα;

Η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ δεν αφορά μόνο το πετρέλαιο. Απειλεί επίσης τον εφοδιασμό τροφίμων ολόκληρης της Μέσης Ανατολής. Η οικονομική αναλύτρια των Financial Times, Σουζάνα Σάβατζ εξηγεί ότι ορισμένες περιοχές της Μέσης Ανατολής στερούνται ζωτικών εισαγωγών τροφίμων, καθώς τα πλοία αποφεύγουν τα Στενά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ελλείψεων σε ολόκληρο τον Κόλπο και ασκώντας επιπλέον πίεση στις ήδη υψηλές τιμές στο Ιράν.⁠

Μεγάλο μέρος των σιτηρών, των συσκευασμένων τροφίμων και των φρέσκων προϊόντων που τροφοδοτούν τον Κόλπο περνάει από αυτό το στενό πέρασμα.

«Τώρα τα πλοία το αποφεύγουν, προκαλώντας ανησυχίες για ελλείψεις και αυξήσεις στις τιμές, καθώς τα κράτη του Κόλπου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές», εξηγεί η Σάβατζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, για παράδειγμα, εισάγουν περίπου το 90% των τροφίμων τους μέσω της πόλης-λιμάνι Jebel Ali στο Ντουμπάι, ενός κόμβου που προμηθεύει τρόφιμα σε 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε τέσσερις χώρες του Κόλπου, καθώς και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στο Ιράν

Από την πλευρά του, το Ιράν παράγει περισσότερα δικά του τρόφιμα σε σύγκριση με τις γειτονικές του χώρες. Ωστόσο, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στο Ιράν έχει ήδη ξεπεράσει το 100% και πολλά νοικοκυριά δυσκολεύονταν να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής ακόμη και πριν από την τελευταία σύγκρουση που ξεκίνησε το Σάββατο.

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι επιθέσεις κατά του Ιράν ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στις υποδομές της χώρας που παράγουν τρόφιμα και εξασφαλίζουν τη διακίνησή τους. Και αν η διαταραχή συνεχιστεί, η μείωση των εισαγωγών θα επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Το Ιράν έχει απαγορεύσει όλες τις εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων μέχρι νεωτέρας, προκειμένου να δώσει προτεραιότητα στην προμήθεια βασικών αγαθών στον πληθυσμό του.

Τι θα γίνει εάν η διαταραχή στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί

Τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Ιράν διαθέτουν όλα δικά τους αποθέματα τροφίμων -η κάθε χώρα σε διαφορετικό βαθμό- και μπορούν να ανακατευθύνουν μέρος του εμπορίου τους σε διαφορετικά λιμάνια. «Το Ιράν μπορεί επίσης να εισάγει περιορισμένες ποσότητες τροφίμων μέσω ξηράς, αλλά η ανακατεύθυνση τους έχει περιορισμούς και συχνά σημαίνει ότι θα αυξηθεί το κόστος κατακόρυφα», εξηγεί η Σάβατζ.

Τα πλουσιότερα κράτη, όπως τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία, μπορεί να είναι σε θέση να απορροφήσουν μέρος αυτού του κόστους. Ωστόσο, τα ΗΑΕ δεν τροφοδοτούν μόνο τον εαυτό τους. Λειτουργούν ως περιφερειακός κόμβος, επανεξάγοντας τρόφιμα σε χώρες όπως η Υεμένη, το Σουδάν και η Σομαλία.

«Και εάν η διαταραχή συνεχιστεί, οι πιο ευάλωτες οικονομίες θα μπορούσαν να αισθανθούν γρήγορα τον αντίκτυπο», κατέληξε η Σάβατζ.

Στο Ιράν, όπου η αύξηση των τιμών των τροφίμων πυροδότησε τις πρόσφατες διαμαρτυρίες κατά του καθεστώτος, περαιτέρω αυξήσεις των τιμών ή ελλείψεις θα μπορούσαν να αποδειχθούν ιδιαίτερα ευαίσθητες.