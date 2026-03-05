Φρουροί της Επανάστασης: Πώς σκληραίνουν τη στάση τους εν μέσω πολέμου - Η στρατηγική «αποκέντρωσης»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν ενισχύσει τον έλεγχο τους στη λήψη αποφάσεων σε καιρό πολέμου, παρά την απώλεια κορυφαίων διοικητών, λένε ανώτερες πηγές, οδηγώντας μια σκληροπυρηνική στρατηγική που ωθεί την εκστρατεία της Τεχεράνης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σε όλη την περιοχή.

Προβλέποντας τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας τους, οι Φρουροί είχαν ήδη αναθέσει σε πολύ χαμηλότερα κλιμάκια πριν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση του Σαββάτου , μια στρατηγική οικοδόμησης ανθεκτικότητας που θα μπορούσε επίσης να διακινδυνεύσει λανθασμένους υπολογισμούς ή έναν ευρύτερο πόλεμο με μεσαίου βαθμού αξιωματικούς εξουσιοδοτημένους να επιτίθενται σε γειτονικά κράτη. Την Τετάρτη, το Ιράν έστρεψε τα πυρά του στην Τουρκία, ένα έθνος του ΝΑΤΟ.

Μέσα στο Ιράν, ο κεντρικός ρόλος των Φρουρών σε όλα τα επίπεδα του συστήματος και η δρακόντεια προσέγγιση στην ασφάλεια ενδέχεται επίσης να δυσκολέψουν την εκδήλωση διαμαρτυριών , υπονομεύοντας οποιεσδήποτε ελπίδες των ΗΠΑ ή του Ισραήλ ότι η επίθεσή τους θα πυροδοτήσει μια εξέγερση και μια αλλαγή καθεστώτος.

Mέλος της παραστρατιωτικής δύναμης Basij του Ιράν κάνει το σήμα της νίκης κατά τη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης έξω από την Τεχεράνη AP

Η επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη, μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ το Σάββατο, θα μπορούσε να εδραιώσει περαιτέρω τον ρόλο τους, δήλωσε η Κάσρα Ααράμπι, επικεφαλής έρευνας για τους Φρουρούς του United Against Nuclear Iran, ενός αμερικανικού οργανισμού πολιτικής.

Ο γιος του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα , ο οποίος θεωρείται ευρέως ως πιθανός υποψήφιος, έχει πολύ στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς, ασκώντας σημαντικό έλεγχο πάνω τους και απολαμβάνοντας εκτεταμένη υποστήριξη, μεταξύ άλλων και από πιο ριζοσπαστικά κατώτερα στελέχη. «Εάν η σύγκρουση σταματήσει ξαφνικά και το καθεστώς επιβιώσει, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι Φρουροί θα έχουν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο Ααράμπι.

Η στρατηγική αποκέντρωσης των Φρουρών κλειδί για την ανθεκτικότητα

Το Reuters μίλησε με έξι ιρανικές και περιφερειακές πηγές που γνωρίζουν στενά τους Φρουρούς για αυτό το άρθρο και όλες επιβεβαιώνουν ότι είχαν αναλάβει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην ιεραρχία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σάββατο και τώρα εμπλέκονται σε κάθε μεγάλη απόφαση. Ένας αξιωματούχος ασφαλείας κοντά στους Φρουρούς δήλωσε ότι ο νέος επικεφαλής των Φρουρών, Αχμάντ Βαχίντι, ήταν παρών σε κάθε υψηλόβαθμη συνάντηση και ότι ο πρωταρχικός στόχος του ήταν πάντα η επιβίωση του ισλαμικού επαναστατικού συστήματος του Ιράν και των στόχων του.

Ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας και στρατιωτικός της Φρουράς, Ρεζά Ταλαεΐνικ, περιέγραψε τις προσπάθειες της επίλεκτης δύναμης να οικοδομήσει ανθεκτικότητα σε τηλεοπτική συνέντευξη την Τρίτη, λέγοντας ότι κάθε στέλεχος στη διοικητική δομή είχε ορίσει διαδόχους που προχωρούν τρεις βαθμούς χαμηλότερα, έτοιμοι να τους αντικαταστήσουν. «Ο ρόλος κάθε μονάδας και τμήματος έχει οργανωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε εάν σκοτωθεί οποιοσδήποτε διοικητής, ένας διάδοχος παίρνει αμέσως τη θέση του», είπε.

Ισραηλινές επιδρομές πέρυσι σκότωσαν τον επικεφαλής των Φρουρών και τους επικεφαλής των μονάδων πληροφοριών, αεροδιαστημικής και οικονομικών μονάδων τους. Το Σάββατο, μια αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον τελευταίο επικεφαλής των Φρουρών, Μοχάμεντ Πακπούρ. Η αποκέντρωση αποτελεί μέρος του δόγματος των Φρουρών σε περίπτωση επίθεσης εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και αναπτύχθηκε μετά την κατάρρευση των ιρακινών δυνάμεων κατά τη διάρκεια της εισβολής υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 2003, δήλωσε ο Ααράμπι.

«Η όλη ιδέα ήταν να γίνει αποκέντρωση, έτσι ώστε εάν μια συγκεκριμένη επαρχία δεχόταν επίθεση, να μπορεί να αμυνθεί και να διατηρήσει την εξουσία και την κυριαρχία του καθεστώτος», είπε.

Στόχος τους να καταπολεμήσουν εξωτερικές αλλά και εσωτερικές απειλές

Το σχέδιο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι οι Φρουροί θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ενεργούν τόσο ως η κύρια αιχμή του δόρατος της στρατιωτικής αντίδρασης του Ιράν σε εξωτερικές επιθέσεις όσο και ως οι φορείς επιβολής της εσωτερικής ασφάλειας εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, πρόσθεσε. Η προσέγγιση φαίνεται να ισχύει προς το παρόν, αν και οι συνεχείς επιθέσεις που συνεχίζουν να πλήττουν τόσο τους ανώτερους όσο και τους κατώτερους διοικητές των Φρουρών θα μπορούσαν τελικά να δοκιμάσουν την ικανότητά τους να διατηρήσουν τη στρατηγική τους συνοχή.

Βεβαίως, οι Φρουροί δεν είναι μια εντελώς ομοιογενής μονάδα, με τις δικές τους φατριακές αντιπαλότητες, προσωπικές διαμάχες και διαφορές σχετικά με τον ρόλο της ομάδας. Αλλά μία από τις πηγές είπε ότι είναι πιο «ενωμένοι από ποτέ όταν το Ιράν δέχεται επίθεση». Μπορεί επίσης να υπάρχουν ενδείξεις, πέντε ημέρες μετά τις ισραηλινές και αμερικανικές επιδρομές, ότι η δομή διοίκησης αρχίζει να υποβαθμίζεται, δήλωσε ο Aarabi, επισημαίνοντας αυτό που αποκάλεσε ολοένα και πιο άγριες επιθέσεις σε αμάχους στις μοναρχίες του Κόλπου.

Δεν είναι βέβαιο σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει μια σκόπιμη στρατηγική για να αποδειχθεί ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν ένα λάθος με παγκόσμιες επιπτώσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η απάντηση του Ιράν στην επίθεση είχε ήδη σχεδιαστεί. «Αυτές οι μονάδες λειτουργούν με βάση γενικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί εκ των προτέρων, αντί για άμεση, σε πραγματικό χρόνο διοίκηση από την τρέχουσα πολιτική ηγεσία», δήλωσε στο Al Jazeera.

Ενώ οι Φρουροί συμμετέχουν πλέον σχεδόν σε κάθε στρατηγική απόφαση που λαμβάνεται στο Ιράν - ακόμη και πέρα ​​από τον κεντρικό ρόλο που κατείχαν πριν από τον πόλεμο - μπορούν επίσης να βασίζονται σε μια επιζώσα πολιτική ηγεσία στην οποία τα τρία κορυφαία στελέχη είναι πρώην μέλη των Φρουρών.

Πολιτική και Οικονομική Αυτοκρατορία

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ιδρύθηκε λίγο μετά την επανάσταση του Ιράν το 1979 για να υπερασπιστεί τη νέα δημοκρατία από εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς και ως αντίβαρο στις τακτικές ένοπλες δυνάμεις. Απαντώντας απευθείας στον ανώτατο ηγέτη, έχει αναδειχθεί ως κράτος εν κράτει, συνδυάζοντας στρατιωτική ισχύ, ένα δίκτυο πληροφοριών και οικονομική ισχύ, όλα επικεντρωμένα στη διατήρηση της επιβίωσης του ισλαμικού συστήματος εξουσίας του Ιράν.

Αυτός ο ρόλος τέθηκε σε δοκιμασία όταν το Ιράκ εισέβαλε μήνες μετά την επανάσταση, εξαπολύοντας έναν οκταετή πόλεμο φθοράς που ήταν μια διαμορφωτική εμπειρία για πολλούς από την τρέχουσα γενιά Ιρανών ηγετών. Ανώτερες ιρανικές προσωπικότητες που υπηρέτησαν με τους Φρουρούς στον πόλεμο περιλαμβάνουν τους τρεις μη κληρικούς που κατέχουν τις πιο κρίσιμες θέσεις στο Ιράν μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν AP

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ήταν χειρουργός στο πεδίο της μάχης, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ πολέμησε στην πρώτη γραμμή πριν ηγηθεί της αεροπορικής μονάδας των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος σύμβουλος του Χαμενεΐ, ήταν αξιωματικός του επιτελείου πίσω από τις γραμμές του στρατού. Από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, καθώς η γενιά του πολέμου άρχισε να κινείται προς περισσότερες ηγετικές θέσεις και καθώς η μακρά αντιπαράθεση του Ιράν με τη Δύση επιταχύνθηκε, ο ρόλος των Φρουρών στο ιρανικό κράτος άρχισε επίσης να αυξάνεται.

Οι Φρουροί ανέλαβαν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ένα έργο που η Τεχεράνη ανέκαθεν υποστήριζε ότι έχει καθαρά ειρηνικούς σκοπούς, αλλά οι δυτικές χώρες πιστεύουν ότι αποτελεί προκάλυμμα για την κατασκευή ατομικής βόμβας.

Καθώς επιβάλλονταν κυρώσεις για το πυρηνικό έργο, οι Φρουροί ανέλαβαν ρόλο στην οικονομία, με τον κατασκευαστικό τους βραχίονα Khatam al-Anbia να κερδίζει σημαντικά συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένου του πολύ σημαντικού ενεργειακού τομέα.

Οι Φρουροί χρησίμευαν ολοένα και περισσότερο ως αγωγός για τους σιίτες πληρεξούσιους σε όλη τη Μέση Ανατολή, ενώ η εθελοντική παραστρατιωτική τους οργάνωση, η Μπασίτζ, χρησιμοποιήθηκε για την καταστολή των εσωτερικών αναταραχών.

