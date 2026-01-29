Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προστέθηκαν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ

Δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί ένα στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά του Ιράν



Οι Φρούροι της Επαναστάσης σε στρατιωτική παρέλαση στο Ιράν.

Associated Press
Μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν, η οποία άφησε πίσω της χιλιάδες νεκρούς, η ΕΕ είναι έτοιμη να έρθει σε ρήξη με το καθεστώς στην Τεχεράνη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των κρατών μελών συμφώνησαν στις Βρυξέλλες την Πέμπτη να χαρακτηρίσουν τους Φρουρούς της Ιρανικής Επανάστασης - τον κεντρικό πυλώνα εξουσίας του καθεστώτος - ως τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτή είναι η πιο αυστηρή και, ταυτόχρονα, έσχατη λύση που διαθέτει η ΕΕ και ισοδυναμεί με δημόσια καταδίκη στη διεθνή σκηνή. «Αυτό τους θέτει σε ισότιμη βάση με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς και το ISIS», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλας. «Όσοι ενεργούν με τρομοκρατικό τρόπο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες». Πρόσθεσε ότι οι ενέργειες του καθεστώτος κατά των διαδηλώσεων ήταν απαράδεκτες. Η ΕΕ στέλνει ένα σαφές μήνυμα: «Η καταπίεση έχει το τίμημά της και θα τιμωρηθεί με κυρώσεις».

Ο χαρακτηρισμός ως τρομοκρατική οργάνωση σημαίνει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις προς την ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στους Φρουρούς της Επανάστασης. Ενώ πολλά από τα μέλη τους βρίσκονταν ήδη σε λίστες κυρώσεων, οι επικριτές το χαρακτήρισαν ως ένα σε μεγάλο βαθμό συμβολικό βήμα με ελάχιστες πρακτικές συνέπειες.

Ωστόσο, υπό το φως της βίας στο Ιράν, οι εκκλήσεις έγιναν πιο έντονες: Πότε, αν όχι τώρα, θα πρέπει οι Φρουροί της Επανάστασης να χαρακτηριστούν ως τρομοκρατική οργάνωση;

Ο μηχανισμός ασφαλείας στο Ιράν κατέστειλε βάναυσα τις διαμαρτυρίες στη χώρα. Οι διαδηλωτές είχαν επικρίνει τη δραματική οικονομική κρίση και το αυταρχικό καθεστώς. Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ξαβιέ Μπετέλ, μιλώντας στις Βρυξέλλες, εκτίμησε ότι μεταξύ 10.000 και 30.000 διαδηλωτών είχαν σκοτωθεί και κατηγόρησε το καθεστώς για «θρησκευτικό φανατισμό».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ (CDU) δήλωσε: «Ο τρόπος με τον οποίο αυτό το άδικο καθεστώς έχει φερθεί στους ανθρώπους - χτυπώντας τους, βασανίζοντάς τους, ρίχνοντάς τους στη φυλακή, πυροβολώντας τους ή κρεμώντας τους - απαιτεί μια σαφή απάντηση από την ΕΕ ως κοινότητα αξιών».

Η ΕΕ συζητά εδώ και χρόνια την ένταξη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, αρκετά κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας, εξέφρασαν επιφυλάξεις.

«Αυτή η απόφαση της Γαλλίας αποτελεί επίσης έκκληση προς τις ιρανικές αρχές να απελευθερώσουν τις δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους που κρατούνται στις φυλακές του καθεστώτος, να τερματίσουν τις εκτελέσεις και να αποκαταστήσουν την πρόσβαση στην επικοινωνία και το διαδίκτυο», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Τουλάχιστον δύο Γάλλοι πολίτες βρίσκονται φυλακισμένοι στο Ιράν, αφού καταδικάστηκαν σε 17 και 20 χρόνια φυλάκισης αντίστοιχα, για φερόμενη κατασκοπεία. Τουλάχιστον ένας Γερμανός πολίτης βρίσκεται επίσης υπό ιρανική κράτηση.

Ο Wadephul δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ακριβώς πόσοι Γερμανοί πολίτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Ωστόσο, τόνισε ότι «η Γερμανία και η Ευρώπη δεν πρέπει ποτέ να είναι ευάλωτες σε εκβιασμούς».

Η προθυμία της ΕΕ να διακόψει ανοιχτά τους δεσμούς της με το ιρανικό καθεστώς συνδέεται επίσης με το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες δεν πιστεύουν πλέον σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η ύπατη εκπρόσωπος Κάλας θέλει, ωστόσο, να διατηρήσει ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους.

Η συμμετοχή στον κατάλογο δεν έχει μόνο συμβολική αξία

Η Χάνα Νόιμαν (Πράσινοι), πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Ιράν, χαιρέτισε τον χαρακτηρισμό του Ιράν ως τρομοκρατικής οργάνωσης. «Αυτό είναι ένα πολιτικό μήνυμα που έπρεπε να ληφθεί εδώ και καιρό ότι η μαζική βία και η διεθνική καταστολή δεν θα μείνουν ατιμώρητες», δήλωσε στο RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Η καταχώριση δεν είναι απλώς συμβολική, πρόσθεσε. Παρέχει στις ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές μια σαφή νομική βάση για να αναλάβουν δράση κατά δικτύων, υποστηρικτών και όσων επωφελούνται από αυτά. Όπως και με το ISIS και τη Χαμάς, «όποιος συνεργάζεται μαζί τους διαπράττει έγκλημα στην ΕΕ».

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η στρατιωτική επέμβαση.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αυξάνουν την πίεση στην Τεχεράνη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης σε απάντηση στη δολοφονία χιλιάδων διαδηλωτών και πιέζει για μια πυρηνική συμφωνία.

Απαιτεί από το Ιράν να απόσχει από την κατασκευή πυρηνικών όπλων, να σταματήσει τον περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου και να μεταφέρει όλα τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού σε τρίτες χώρες. Διαφορετικά, απειλεί με στρατιωτική επέμβαση, όπως στη Βενεζουέλα, και με πιο σοβαρό στρατιωτικό χτύπημα από τις επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο του 2025. Για να ενισχύσει τα αιτήματά του, ο Τραμπ έχει ήδη αναπτύξει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο "Abraham Lincoln" στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο απείλησε την Πέμπτη με προληπτικό στρατιωτικό χτύπημα σε περίπτωση που το Ιράν σχεδιάσει επιθέσεις σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

Πυρηνικές εγκαταστάσεις υπό έλεγχο

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου Μπετέλ λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις απειλές και δήλωσε ότι δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί ένα στρατιωτικό πλήγμα των ΗΠΑ κατά του Ιράν. «Όλα είναι πιθανά», είπε, προειδοποιώντας: «Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να καταστήσει ολόκληρη την περιοχή εξαιρετικά ασταθή».

Το αν οι ΗΠΑ θα περιοριστούν σε απειλές ή θα σχεδιάσουν πραγματικά μια στρατιωτική επιχείρηση είναι εξίσου ασαφές με τον πιθανό στόχο τους. Ενώ οι πυρηνικές εγκαταστάσεις και το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν, αυτό δύσκολα θα επέφερε αλλαγή καθεστώτος. Ακόμη και η σύλληψη ή η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν θα οδηγούσε στην κατάρρευση του καθεστώτος - σε αντίθεση με την περίπτωση της Βενεζουέλας.



