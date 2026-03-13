Καλάβρυτα: Ο κίνδυνος κατολισθήσεων στον οδοντωτό - Τι λένε οι εργαζόμενοι

Ο ΟΣΕ έχει ενισχύσει την επιτήρηση με επιθεωρήσεις, καθαρισμούς, τεχνικούς στους συρμούς και εγκατάσταση σεισμογραφικών και μετεωρολογικών σταθμών

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Βράχοι πέφτουν συχνά πάνω στις ράγες του Οδοντωτού στη χαράδρα του Βουραϊκού, προκαλώντας υλικές ζημιές και προσωρινές διακοπές δρομολογίων.
  • Η φυσική μορφολογία της περιοχής και το βραχώδες περιβάλλον αυξάνουν τον κίνδυνο κατολισθήσεων, που σχετίζονται με τις απόκρημνες πλαγιές και τα στενά φαράγγια.
  • Η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της τουριστικής διαδρομής κρίθηκε αναγκαία μέχρι να ολοκληρωθούν γεωλογικές μελέτες και να αξιολογηθεί η ασφάλεια.
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ζητεί άμεσες μελέτες, σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης και διαφανή ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και εργαζομένων.
Βράχοι έχουν πέσει πάνω στις ράγες του Οδοντωτού μέσα στη χαράδρα του Βουραϊκού, σε σημεία από τα οποία περνούν καθημερινά τα τρένα που μεταφέρουν επισκέπτες στη δημοφιλή διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα. Πρόσφατα, ένας βράχος προσέκρουσε στον συρμό ενώ βρισκόταν εν κινήσει, προκαλώντας ευτυχώς μόνο υλικές ζημιές.

Τέτοιες εικόνες εμφανίζονται όλο και πιο συχνά, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα ενός φαινομένου που φαίνεται να εντείνεται και συνδέεται άμεσα με τη φυσική μορφολογία του όρους Χελμού και το δασικό, βραχώδες περιβάλλον της περιοχής. Η αντιμετώπισή του απαιτεί παρεμβάσεις στο ανάγλυφο και τη δασική ζώνη, οι οποίες υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες του ΟΣΕ και εμπίπτουν στο Δασαρχείο.

Η γραμμή του Οδοντωτού κινείται ανάμεσα σε απόκρημνες πλαγιές και στενά φαράγγια, γεγονός που καθιστά τις αιφνίδιες πτώσεις βράχων ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη διέλευση τρένων, την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

Οι κατολισθήσεις δεν είναι άγνωστες στη διαδρομή, αλλά το τελευταίο διάστημα καταγράφονται πιο συχνά, με βράχους μεγάλου όγκου να καταλήγουν πάνω στις ράγες, προκαλώντας ακινητοποιήσεις συρμών ή προσωρινές διακοπές δρομολογίων. Η σιδηροδρομική γραμμή, μήκους περίπου 22 χιλιομέτρων και κατασκευασμένη το 1896, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της Ελλάδας, αλλά η γεωμορφολογία της χαράδρας την καθιστά ευάλωτη σε φυσικά φαινόμενα, ιδιαίτερα σε περιόδους κακοκαιρίας.

Μέτρα επιτήρησης και πρόληψης

Ο ΟΣΕ έχει ήδη λάβει μέτρα για την ενίσχυση της επιτήρησης της γραμμής. Πραγματοποιούνται επιθεωρήσεις και καθαρισμοί πριν από κάθε δρομολόγιο, ενώ σε κάθε συρμό υπάρχει τεχνικός για άμεση παρέμβαση. Παράλληλα, έχουν εγκατασταθεί σεισμογραφικοί και μετεωρολογικοί σταθμοί για τη συνεχή παρακολούθηση των φυσικών φαινομένων.

Παρόλα αυτά, η ένταση και η συχνότητα των κατολισθήσεων δεν αποκλείει τον κίνδυνο πτώσης βράχων, καθιστώντας αναγκαία την προσωρινή αναστολή λειτουργίας της τουριστικής διαδρομής μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γεωλογικές μελέτες και η αξιολόγηση της ασφάλειας.

Προτεραιότητα η ασφάλεια

Η απόφαση για προσωρινή αναστολή προκάλεσε προβληματισμό, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ-ΜΣΤ) να επισημαίνει την ανάγκη άμεσης υλοποίησης γεωλογικών και τεχνικών μελετών, σαφούς χρονοδιαγράμματος αποκατάστασης και συστηματικής συντήρησης. Επισημαίνεται ότι η ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, ενώ ζητείται διαφανής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων για τα αίτια και τα μέτρα αντιμετώπισης.

Οι ιστορικές σιδηροδρομικές διαδρομές, όπως ο Οδοντωτός, αποτελούν όχι μόνο κομμάτι της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της χώρας αλλά και σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις τοπικές κοινωνίες, γεγονός που καθιστά τη σωστή διαχείριση των φυσικών κινδύνων επιβεβλημένη.

