Ο Ζελένσκι προσφέρθηκε να συναντήσει τον Πούτιν στη σύνοδο της G7

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσφέρθηκε να συναντήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο της G7 στη Γαλλία αυτή την εβδομάδα, για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος δεν είναι έτοιμος να μιλήσει, όπως μεταδίδει το Reuters.

Μιλώντας από το ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, το οποίο υπέστη ζημιές από νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν να προσκαλέσουν τον Πούτιν στη σύνοδο που ξεκινά αργότερα σήμερα στην πόλη Εβιάν.

«Δώσαμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε με τον Πούτιν στη διάρκεια της G7, διότι ο Τραμπ είναι εκεί και ο Μακρόν είναι εκεί, άρα θα είναι και οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Νομίζω ότι είναι μια καλή, μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντηθούμε όλοι μαζί», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

«Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ ήταν σύμφωνες και η Ρωσία έδειξε και πάλι… ότι δεν είναι έτοιμη να μιλήσει», δήλωσε ο ίδιος.

Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Ζελένσκι είχε μιλήσει στους Αμερικάνους και στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για την πρόταση περί συνομιλιών στη G7. Η Ουκρανία έστειλε, επίσης, την πρόσκληση απευθείας στους Ρώσους ομολόγους αλλά δεν έλαβε σαφή απάντηση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η ανοιχτή επιστολή του Ζελένσκι στον Πούτιν για συνάντηση

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν αυτόν τον μήνα, ο Ζελένσκι είχε προσφερθεί να συναντηθούν για συνομιλίες διά ζώσης και άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος αυξάνει τις πιέσεις στη ρωσική οικονομία. Σε απάντηση, ο Πούτιν δήλωσε δημοσίως ότι δεν βλέπει κανένα λόγο για μια συνάντηση και ότι οι ουκρανικές επιθέσεις με drones μεγάλου βεληνεκούς δεν αποτελούν απειλή για την οικονομία.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η προτεραιότητά του στη σύνοδο της G7 θα είναι να εξασφαλίσει περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αμυνθεί απέναντι στα ρωσικά πλήγματα.

«Θα έχουμε συνάντηση με τους Ευρωπαίους και επίσης με τον πρόεδρο Τραμπ, θα μιλήσουμε μαζί του για το πώς να πιέσουμε τον Πούτιν να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε.