Ζελένσκι: Προτείνει συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο σε ανοιχτή επιστολή προς τον Πούτιν

Snapshot Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για άμεση εμπλοκή και τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόταση περιλαμβάνει πλήρη κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, την οποία ο Πούτιν έχει ήδη αποκλείσει.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής και δήλωσε ότι ο Πούτιν θα ενημερωθεί σχετικά, ενώ προσκάλεσε τον Ζελένσκι να συναντηθεί στη Μόσχα.

Ο Πούτιν επανέλαβε την ανάγκη για συμβιβασμούς, ζητώντας από την Ουκρανία να παραδώσει εδάφη που κατέχει η Ρωσία, κάτι που η Ουκρανία απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τη συνάντηση των δύο ηγετών και επισήμανε τον ρόλο των ΗΠΑ στη διαδικασία ειρήνευσης. Snapshot powered by AI

Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο, ο Ουκρανός ηγέτης Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήταν «λάθος απλώς να περιμένουμε» μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της προσοχής των ΗΠΑ, προσθέτοντας ότι η ειρήνη μπορεί να έρθει μόνο «μέσω άμεσης εμπλοκής» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ζήτησε επίσης πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διάστημα διαρκούν οι προτεινόμενες διαπραγματεύσεις - κάτι που ο Πούτιν απέκλεισε νωρίτερα την Πέμπτη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι πιστεύει πως «θα ήταν υπέροχο» αν οι δύο ηγέτες συναντηθούν. Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι έλαβε την επιστολή και ότι ο Πούτιν θα ενημερωθεί σχετικά. Ο τόνος της επιστολής ήταν προκλητικός, ακόμη και χλευαστικός, εφιστώντας την προσοχή στις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικό έδαφος.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «μετά από 26 χρόνια στην εξουσία, η ηλικία αρχίζει να επηρεάζει» τον Πούτιν. Η επιστολή περιείχε επίσης μια πρόσκληση. «Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω άμεσης εμπλοκής ανάμεσα σε εμάς και εσάς. Προτείνω μια συνάντηση», έγραψε ο Ζελένσκι.

Η προσφορά δεν είναι νέα από τον ηγέτη της Ουκρανίας. Όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, το Κρεμλίνο απάντησε, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι ήταν ευπρόσδεκτος να συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα. Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο ήταν η δημόσια παραδοχή του Κιέβου ότι οι ΗΠΑ «έχουν επικεντρωθεί πλήρως στο ζήτημα του Ιράν». «Θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής της», έγραψε ο Ζελένσκι.

Μιλώντας σε ξένους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη, χωρίς προφανώς να έχει δει το περιεχόμενο της επιστολής, ο Πούτιν δήλωσε ότι ήταν «σίγουρα προετοιμασμένος και πρόθυμος να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία», αλλά είπε ότι πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί.

Ο Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι, καθώς ο Τραμπ ήταν απασχολημένος με το Ιράν, η ΕΕ θα μπορούσε να πείσει τον Ζελένσκι να παραδώσει εδάφη. Η μακροχρόνια θέση του Πούτιν είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να αποσυρθεί από τέσσερις περιοχές που κατέχονται εν μέρει από τη Ρωσία - το Ντόνετσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια - και να εγκαταλείψει τις προσπάθειές της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο παραχώρησης εδαφών, λέγοντας ότι αυτό θα ενθάρρυνε τη Ρωσία να εισβάλει ξανά, όπως είχε κάνει το 2022, όταν ξεκίνησε τον ολοκληρωτικό της πόλεμο οκτώ χρόνια μετά την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας. Οι διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός έχουν βαλτώσει τους τελευταίους μήνες, ενώ οι προηγούμενες ειρηνευτικές συνομιλίες στη Γενεύη, το Άμπου Ντάμπι και την Κωνσταντινούπολη έχουν αποτύχει.

Στην επιστολή, η οποία έχει μήκος περισσότερες από 1.800 λέξεις, ο Ζελένσκι ανέφερε: «Δεν είναι ότι εμείς στην Ουκρανία ανησυχούμε για την τύχη των Ρώσων στρατιωτών μετά από όλα όσα έχει φέρει ο πόλεμός σας στη χώρα μας». «Αλλά νοιάζομαι για τους Ουκρανούς. Χάνουμε τον λαό μας και κάθε απώλεια είναι επώδυνη για εμάς».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι έχουν κουραστεί από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους, την έλλειψη βενζίνης και τις αυξανόμενες τιμές, καθώς και τον πόλεμο. «Μην φοβάστε να πάρετε το δρόμο για να βγείτε από αυτόν τον πόλεμο. Αυτό είναι το κύριο πράγμα που απαιτείται από εσάς τώρα», τον ικέτευσε.

Είπε ότι η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό του πολέμου «μέσω άμεσης μεταξύ μας εμπλοκής». Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πρόσωπο με πρόσωπο θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν σε μια χώρα όπως η Ελβετία ή η Τουρκία.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίχα δήλωσε ότι «αυτή η ανοιχτή επιστολή αποτελεί μια σοβαρή και ουσιαστική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου». «Αναμένουμε μια ουσιαστική απάντηση σε αυτή την πρόταση. Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Ήρθε η ώρα να επιλέξουμε την ειρήνη», πρόσθεσε.

Η επιστολή του Ουκρανού προέδρου ήρθε την ίδια ημέρα που ο Πούτιν βρισκόταν στην Αγία Πετρούπολη, όπου λαμβάνει χώρα ένα σημαντικό οικονομικό φόρουμ. Την προηγούμενη ημέρα το Κίεβο είχε εξαπολύσει επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα περίχωρα της πόλης, μια επίθεση που αναφέρεται στο μήνυμα του Ζελένσκι ως «επίσκεψη».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου την Πέμπτη, ο Πούτιν φάνηκε να εγείρει αμέσως αμφιβολίες για το κατά πόσον θα μπορούσε ποτέ να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση ή μια συμφωνία. «Το αν ο κ. Ζελένσκι είναι νόμιμος εκπρόσωπος της Ουκρανίας, αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να τεθεί από τους δικηγόρους, για νομική ανάλυση», είπε. Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι ΗΠΑ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να φέρουν τις δύο χώρες πιο κοντά στην ειρήνη.

«Νομίζω ότι θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν. Θα έπρεπε. Να το κάνουν», είπε .Ερωτηθείς για τους συμβιβασμούς που θα έπρεπε να κάνουν οι δύο πλευρές, είπε ότι «προτιμά να μην το πει».«Θέλω ο καθένας τους να κάνει ορισμένους συμβιβασμούς και νομίζω ότι θα το κάνουν.»

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