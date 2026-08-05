Σεισμός 3,6 Ρίχτερ κοντά στην Αστυπάλαια

Snapshot Σεισμός μεγέθους 3,6 Ρίχτερ καταγράφηκε το βράδυ της Τρίτης, στις 23:43, κοντά στην Αστυπάλαια.

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών εκτιμά το εστιακό βάθος στα 134,8 χλμ και το επίκεντρο 15 χλμ ανατολικά-βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

Το Ευρωπαϊκό - Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο αναφέρει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 14 χλμ και επίκεντρο 21 χλμ βόρεια της Αστυπάλαιας.

Ο σεισμός ήταν ασθενής και υποθαλάσσιος, χωρίς αναφορές για ζημιές ή θύματα. Snapshot powered by AI

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης (4/8), στις 23:43, σε υποθαλάσσια περιοχή, κοντά στις ανατολικές ακτές της Αστυπάλαιας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 134,8 χλμ. σύμφωνα με το ΓΕΙΝ.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στα 15 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.

3,6 Ρίχτερ από το EMSC

Και η αναθεωρημένη λύση του σύμφωνα του Ευρωπαϊκού - Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), δίνει το σεισμό στα 3,6 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος τα 135 χλμ., και επίκεντρο τα 15 χλμ. ανατολικά - βορειοανατολικά της Αστυπάλαιας.