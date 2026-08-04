Η Ιουλία Καραπατάκη «απογείωσε» το Κάστρο του Πλαταμώνα – Sold out και μοναδική ατμόσφαιρα

Η Ιουλία Καραπατάκη επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική της σχέση με το κοινό, χαρίζοντας μια από τις πιο ζωντανές βραδιές του εφετινού 55ου Φεστιβάλ Ολύμπου.

Το Κάστρο του Πλαταμώνα γέμισε ασφυκτικά, με το sold out να αντικατοπτρίζει το έντονο ενδιαφέρον για τη συναυλία και το κοινό να δημιουργεί από νωρίς μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι.

Με την αμεσότητα που τη διακρίνει, η αγαπημένη ερμηνεύτρια και η μπάντα της παρουσίασαν ένα πρόγραμμα που κινήθηκε ανάμεσα σε αγαπημένες επιτυχίες της και νέα τραγούδια, με το κοινό να τραγουδά συνεχώς.

Η συναυλία έφερε κοντά τη νεολαία και μεγαλύτερους φίλους της Ιουλίας Καραπατάκη, που τραγούδησαν μαζί κάθε αγαπημένο τραγούδι, μετατρέποντας το κοινό σε μια μεγάλη μουσική παρέα.

Με έναν έναστρο ουρανό πάνω από το Κάστρο του Πλαταμώνα και τον Θερμαϊκό να απλώνεται μπροστά και να βάφεται με το χρώμα του φεγγαριού, η βραδιά της Ιουλίας Καραπατάκη ήταν μια καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη τραγούδι, ενέργεια και εκείνη τη σπάνια αίσθηση της μουσικής παρέας που δημιουργείται όταν σκηνή και κοινό γίνονται ένα. Μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη.