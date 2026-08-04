Το Ισραήλ στέλνει κροκόδειλους να φυλάνε τη διαβόητη φυλακή «Κτσιότ»

Snapshot Το Ισραήλ προχωρά στην τοποθέτηση κροκόδειλων για φύλαξη γύρω από τη φυλακή «Κτσιότ», παρά προσωρινή δικαστική αναστολή.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και η υπουργός Περιβάλλοντος Ιντίτ Σίλμαν συντονίζουν την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος.

Η Υπηρεσία Φύσης και Πάρκων έχει αναλάβει την προετοιμασία των συνθηκών διαβίωσης των κροκοδείλων στη φυλακή.

Η χρήση κροκοδείλων αιτιολογείται ως μέτρο ασφάλειας λόγω της αύξησης κρατουμένων, πολλοί από τους οποίους θεωρούνται επικίνδυνοι.

Η υπουργός Περιβάλλοντος απορρίπτει τις επικρίσεις που σχετίζονται με την ευημερία των κροκοδείλων έναντι των κρατουμένων. Snapshot powered by AI

Η προσωρινή δικαστική διαταγή ισραηλινού δικαστηρίου δεν σταματάει τον σχεδιασμό να τοποθετηθούν κροκόδειλοι, γύρω από τη διαβόητη φυλακή «Κτσιότ»,

Η πρωτοβουλία ανήκει στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και η υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος συνεχίζεται παρά την προσωρινή δικαστική απόφαση, η οποία προς το παρόν αναστέλλει τη μεταφορά των ερπετών.

Η υπουργός Περιβάλλοντος Ιντίτ Σίλμαν ανέθεσε στην Υπηρεσία Φύσης και Πάρκων ωστόσο να προετοιμάσει τις συνθήκες για τη διαβίωση των κροκοδείλων γύρω από τη φυλακή «Κτσιότ», όπου κρατούνται Παλαιστίνιοι.

Οι δύο υπουργοί συνεχίζουν να συντονίζουν τα θέματα που είναι απαραίτητα για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος φύλαξης, επιβλέποντας τις εργασίες δημιουργίας τάφρου που θα φιλοξενήσει τα ερπετά.

A look at Israel's planned crocodile moat: Ministers Itamar Ben-Gvir and Idit Silman visited the site designated for the planned moat around Ktzi'ot Prison. Ben-Gvir vowed to advance the plan despite a court order suspending it, saying: "Inshallah, crocodiles." pic.twitter.com/XjvDqDH7Td — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) August 4, 2026

Σε επιστολή της προς την Υπηρεσία Φύσης και Πάρκων, η Σίλμαν έγραψε: «Αφού ανακήρυξα τους κροκόδειλους ως εξημερωμένα άγρια ζώα με σκοπό τη διατήρησή τους σε εγκαταστάσεις των δυνάμεων ασφαλείας και για το τρέχον πιλοτικό πρόγραμμα, και αφού πείστηκα για την αναγκαιότητα της διατήρησης κροκόδειλων στις φυλακές με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας, ζητώ να καθοριστούν οι όροι για τη διατήρηση κροκόδειλων». Η Σίλμαν προσδοκά να ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος κοντά στη φυλακή «Κτσιότ» τις επόμενες ημέρες.

Εξηγώντας την ανάγκη χρήσης ερπετών για την περιμετρική φύλαξη, η υπουργός δήλωσε: «Προχωράμε στην υλοποίηση του προγράμματος και εφαρμόζουμε την κρατική πολιτική.

Η πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία από τις 7 Οκτωβρίου εισήχθησαν στις φυλακές χιλιάδες νέοι τρομοκράτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι, αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη Διεύθυνση Φυλακών του Ισραήλ, και η ενσωμάτωση των κροκοδείλων σε αυτό το έργο βοηθά αναμφίβολα».

CROCODILE PILOT AT KETZIOT PRISON MOVES FORWARD



Despite a court order halting the crocodile project, Environmental Protection Minister Idit Silman instructed the Israel Nature and Parks Authority to continue preparations.



Silman ordered the authority to establish the conditions… pic.twitter.com/UCD4KQsSli — Mossad Commentary (@MOSSADil) August 4, 2026

Η Σίλμαν απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς των επικριτών: «Δεν με εντυπωσιάζει όλο αυτό το κούνημα των ματιών, όταν η μέριμνα για την ευημερία των τρομοκρατών καλύπτεται από τη μέριμνα για την ευημερία των κροκοδείλων».