Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Στήριξη στους πυρόπληκτους και οδηγίες ασφάλειας

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των πολιτών που πλήττονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, αναπτύσσοντας ολοκληρωμένη επιχειρησιακή και ανθρωπιστική δράση στις πληγείσες περιοχές.

Συγκεκριμένα, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό του Τομέα Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με Κινητή Μονάδα Υγείας, έπειτα από χαρτογράφηση των περιοχών που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά, ενημέρωσε σήμερα τους πολίτες που επιστρέφουν στις κατοικίες τους για τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται μετά την πυρκαγιά και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των σπιτιών, ενώ παράλληλα παρείχε είδη προστασίας και είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και υγειονομική υποστήριξη, όπου χρειάστηκε.

Αναλυτικά οι οδηγίες εδώ.

Οι Εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες επιχείρησαν για πέμπτη συνεχόμενη μέρα στα πύρινα μέτωπα της περιοχής, συνδράμοντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση και παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική υποστήριξη, εμφιαλωμένα νερά, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες.

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Παράλληλα, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μέσω της Κινητής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης που βρίσκεται για Τρίτη μέρα στα σημεία, προσφέρουν ουσιαστική ψυχοκοινωνική στήριξη στους πυρόπληκτους, καταγράφοντας τις ανάγκες τους και ενισχύοντας τους ίδιους και τις οικογένειές τους στις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει κάλεσμα προς τους πολίτες για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων, με στόχο την κάλυψη των άμεσων αναγκών των οικογενειών που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους μέσω των διαθέσιμων καναλιών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

https://www.instagram.com/reel/DbngRSeIy0v/

Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν οικονομικά, μπορούν να καταθέτουν τις δωρεές τους εδώ.