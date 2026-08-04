Ανδρουλάκης: «Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τις αδυναμίες του κράτους»

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συνομίλησε με κατοίκους και παραγωγούς για το μέγεθος των καταστροφών και τις άμεσες ανάγκες της περιοχής.

Οι σημαντικότερες ζημιές εντοπίζονται σε ελαιόδεντρα, τα οποία αποτελούν βασική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε την ανάγκη να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις οι καταγραφές και να καταβληθούν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις.

«Θα παρακολουθούμε στενά και ο Γιώργος Μουλκιώτης, που είναι ο βουλευτής μας εδώ, ώστε να γίνουν γρήγορα οι καταγραφές και να έρθουν το συντομότερο δυνατό οι αποζημιώσεις, για να συνεχίσει η οικονομική ζωή της περιοχής και να μην είναι αυτή η καταστροφή ένας ακόμη λόγος να φύγουν οι μόνιμοι κάτοικοι», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο επικαλείται την κλιματική κρίση μετά τις φυσικές καταστροφές, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια πραγματικότητα γνωστή εδώ και χρόνια, απέναντι στην οποία ο κρατικός μηχανισμός όφειλε να έχει προετοιμαστεί.

«Η κλιματική κρίση είναι εδώ. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι. Δυστυχώς, πολλές φορές η κυβέρνηση επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα. Έχει έρθει εδώ και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθι για τις αδυναμίες στην προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού, στην πρόληψη και τη γρήγορη παρέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις», δήλωσε.

Έμφαση στην ενίσχυση της Πυροσβεστικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην κατάσταση του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο χαρακτήρισε «γερασμένο», ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση τόσο των πυροσβεστών όσο και των μηχανισμών Πολιτικής Προστασίας.

«Οι πυροσβέστες πάνε το πρωί στη δουλειά και δεν ξέρουν αν θα επιστρέψουν. Πρέπει να στηρίξουμε τους πυροσβέστες μας και την Πολιτική Προστασία. Πρέπει να σταματήσουμε να κλαίμε πάνω από τα καμένα. Το κράτος πρέπει να εκσυγχρονιστεί και οι μηχανισμοί να αποκεντρωθούν, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.

Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των πέντε ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της μάχης με τις πυρκαγιές, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν είναι η ώρα φθηνών αντιπαραθέσεων».

Έθεσε, ωστόσο, ερωτήματα για τις συνθήκες της επιχείρησης στην Ψάθα και συγκεκριμένα για το ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού και ποια πρωτόκολλα εφαρμόζονταν κατά την ταυτόχρονη επιχείρηση των ελικοπτέρων.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε ακόμη να αξιολογηθεί η αξιοποίηση των πόρων των προγραμμάτων «ΑΙΓΙΣ» και «Antinero», καθώς και η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των εναέριων μέσων που μισθώνει κάθε χρόνο η χώρα.

«Αν δεν επενδύσουμε σε σχέδια πρόληψης και ετοιμότητας, δεν θα πετύχουμε ποτέ την ανθεκτικότητα που χρειάζεται η πατρίδα μας για να αντέξει στην κλιματική κρίση», κατέληξε.

Την Τετάρτη 5 Αυγούστου, στις 11:30, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στις πληγείσες περιοχές, μεταβαίνοντας στο Πόρτο Γερμενό.

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