Προειδοποίηση μετά την παρατήρηση στόλου γιγαντιαίων UFO να διασχίζουν με μεγάλη ταχύτητα τη Σελήνη

Snapshot Επιστήμονες του Κεντρικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ουκρανίας παρατήρησαν πάνω από 20 άγνωστα αντικείμενα να κινούνται κοντά και πάνω από τη Σελήνη το 2025.

Τα αντικείμενα είχαν διάμετρο μεταξύ 15 και 25 μιλίων και παρουσίαζαν ασυνήθιστες μεταβολές στη φωτεινότητα και την περιστροφή τους.

Η μελέτη διακρίνει δύο κατηγορίες ΑΤΙΑ: ακίνητα «ατμοσφαιρικά» και κινούμενα «ηπειρωτικά» αντικείμενα πάνω στη Σελήνη.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα μοτίβα συμπεριφοράς των αντικειμένων μπορεί να υποδηλώνουν οργανωμένη, τεχνολογική δραστηριότητα και προτείνουν την ύπαρξη κρυφής βάσης στη Σελήνη.

Τα αντικείμενα θα μπορούσαν να φτάνουν στη Γη εντός 20 λεπτών και να εμφανίζονται ως UAP, υποδεικνύοντας πιθανή ύπαρξη τεχνολογικά προηγμένου πολιτισμού. Snapshot powered by AI

Επιστήμονες του Κεντρικού Αστρονομικού Παρατηρητηρίου της Ουκρανίας ανέφεραν ότι παρατήρησαν περισσότερα από 20 άγνωστα αντικείμενα να κινούνται κοντά και πάνω από τη Σελήνη κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών το 2025.

Ορισμένα από τα αντικείμενα σε σχήμα δίσκου εκτιμάται ότι είχαν διάμετρο μεταξύ 15 και 25 μιλίων.

Σε μια νέα μελέτη που δεν έχει υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση, η ομάδα ανέφερε ότι εντόπισε δύο κατηγορίες ΑΤΙΑ:

-«ατμοσφαιρικά» αντικείμενα που φαινόταν ακίνητα και

- «ηπειρωτικά» αντικείμενα που φαινόταν να κινούνται κατά μήκος της επιφάνειας της Σελήνης.

Τα αντικείμενα φαινόταν επίσης να παρουσιάζουν ασυνήθιστες μεταβολές στη φωτεινότητα και την περιστροφή τους.

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι αυτά τα μοτίβα θα μπορούσαν να υποδηλώνουν οργανωμένη, τεχνολογική συμπεριφορά και έθεσαν το ενδεχόμενο τα αντικείμενα να προέρχονται από μια κρυφή βάση στη Σελήνη.

«Τα UFO παρατηρούνται στη Γη και στον εγγύς διαστημικό χώρο. Πιστεύουμε ότι η Σελήνη χρησιμεύει ως βάση για τα UFO», ανέφερε η ομάδα στη μελέτη.

Οι ερευνητές ισχυρίστηκαν ότι τα αντικείμενα θα μπορούσαν να φτάσουν στη Γη μέσα σε 20 λεπτά και να εμφανιστούν στην ατμόσφαιρα ως UAP. Υποστήριξαν ότι η φαινομενικά ευφυής συμπεριφορά των αντικειμένων θα μπορούσε να υποδηλώνει την ύπαρξη ενός «τεχνολογικά προηγμένου πολιτισμού».

Με πληροφορίες από Daily Mail