Ανατροπή για τη σύγκρουση ελικοπτέρων: Πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό

Όσα ανέφερε ο διερευνητής αεροπορικών ατυχημάτων Φαίδων Καραΐωσηφίδης

Παναγιώτης Βελισσάρης

Ανατροπή για τη σύγκρουση ελικοπτέρων: Πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό
ΕΛΛΑΔΑ
5'
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  • Τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στη Δυτική Αττική πιθανότατα δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό, σύμφωνα με νέα στοιχεία.
  • Τα ελικόπτερα απογειώθηκαν με μεγάλη χρονική διαφορά και το ένα βρισκόταν ήδη στην περιοχή όταν ήρθε το άλλο.
  • Ο συντονιστής έχει την ευθύνη της δράσης των εναέριων μέσων κατά την πυρόσβεση, ειδικά όταν επιχειρούν σε σχηματισμό.
  • Μόνο ένα μέρος των επικοινωνιών καταγράφεται, καθώς δεν είναι βέβαιο αν τα ελικόπτερα διαθέτουν καταγραφικά δεδομένα πτήσης.
  • Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντοτε παρών σε αεροπορικά περιστατικά, όχι απαραίτητα μόνο το πλήρωμα αλλά και η συντήρηση ή ο σχεδιασμός του ελικοπτέρου.
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Την εκτίμηση πως τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική το απόγευμα της Κυριακής με αποτέλεσμα να σκοτωθεί το πλήρωμα του ενός Bell, δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό, διατύπωσε ο Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης, επικαλούμενος νέα στοιχεία που προέκυψαν τις τελευταίες ώρες.

Πού στηρίζει ο Καραϊωσηφίδης την εκτίμηση ότι δεν επιχειρούσαν σε σχηματισμό τα ελικόπτερα

Μιλώντας στο ERT Radio ο έμπειρος διερευνητής αεροπορικών δυστυχημάτων εξήγησε πως ενώ αρχικά είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα δύο ελικόπτερα επιχειρούσαν για την κατάσβεση της εστίας σε σχηματισμό, κάτι τέτοιο πιθανότατα δεν ισχύει.

Απαντώντας χαρακτηριστικά σε ερώτηση για το εάν το ένα ελικόπτερο να μην είδε το άλλο, ανέφερε αρχικά: «Είναι ένα σενάριο που αναδύεται όλο και ισχυρότερο. Τις πρώτες δύο ημέρες από οπτικό υλικό που υπήρχε διαθέσιμο και από τις ελάχιστες πληροφορίες που είχαμε καλλιεργήθηκε η εντύπωση -και γω το υποστήριξα- πως αυτά τα δύο ελικόπτερα βρισκόταν σε κάποια μορφή σχηματισμού».

«Όταν υπάρχει και επιχειρεί σχηματισμός μέσα στον κύκλο της εναέριας προσβολής – καταστολής φωτιάς, ο αρχηγός σχηματισμού, ο κυβερνήτης το πρώτου εναέριου μέσου, είναι αυτός που καθορίζει με την εισήγηση και τις συμβουλές του ελεγκτή δηλαδή του συντονιστή που πετά 1000 πόδια πιο πάνω από αυτόν, το τι ύψος θα έχει, το τί ταχύτητα θα έχει, πως θα επιχειρήσουν και το τί θα γίνει στη συνέχεια αφού, γίνουν οι ρίψεις. Δηλαδή να κάνουν αυτό τον κύκλο ώστε έως ότου χρειαστούν ανεφοδιασμό και είναι αποτελεσματικός όταν γίνεται σε μια τέτοια διαδοχή», είπε και συνέχισε:

«Στην προκειμένη περίπτωση μας δημιουργήθηκε η εντύπωση πως τα δύο ελικόπτερα πετούσαν σε σχηματισμό, αλλά υπάρχει τώρα πλέον σχεδόν βεβαιότητα – θα αποδειχθεί από τις μαρτυρίες και από το υλικό που έχει η προανάκριση- πως δεν ήταν σε σχηματισμό. Ο λόγος είναι ότι από τα στοιχεία που υπάρχουνε, τα δύο ελικόπτερα απογειώθηκαν μεν από το αεροδρόμιο Ελευσίνας απ όπου επιχειρούσαν, αλλά με μεγάλη χρονική διαφορά. Δηλαδή το ένα βρισκόταν σχεδόν μία ώρα στην περιοχή, και έκανε ρίψεις. Όταν έφτασε το άλλο και μπήκε σε αυτή τη διαδικασία».

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΥΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ BELL ΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΣ ΨΑΘΑΣ ΒΙΛΙΩΝ<br><br> ΠΗΓΗ: ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ / fb ΑΠΟ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Και σε αυτό το πλαίσιο, εξήγησε πως το σενάριο τα δύο ελικόπτερα να μη δρούσαν σε σχηματισμό, πλέον είναι ένα από τα ισχυρότερα σενάρια που αναδύονται από τα στοιχεία που προκύπτουν μέχρι στιγμής:

«Αυτό που υποθέταμε ότι ήταν σε στενό σχηματισμό και πως κάτι συνέβη και ο σχηματισμός έσπασε ή έγινε ακατάλληλος με αποτέλεσμα οι πορείες των δύο ελικοπτέρων να συναντηθούνε, φαίνεται πως μάλλον ανατρέπεται».

Ο κ. Καραϊωσηφίδης, στη συνέχεια επεσήμανε πως «όταν τα ελικόπτερα ή τα αεροπλάνα που επιχειρούνε μέσα στον κύκλο αεροπυρόσβεσης, είναι ο συντονιστής που έχει την ευθύνη. Όταν βρίσκονται σε σχηματισμό, ο αρχηγός σχηματισμού σε συνεννόηση με τον συντονιστή είναι αυτός που έχει την ευθύνη δράσης του σχηματισμού».

Και συνέχισε λέγοντας πως σε αυτή τη φάση, δεν «είναι τόσο σημαντικό το ποιος έχει την ευθύνη, αλλά επειδή διερευνούμε το όλο ζήτημα και συστημικά – δηλαδή εάν δεν ήταν βλάβη, εάν δεν ήταν κάτι τυχαίο- είναι να δούμε εάν είναι πρόβλημα πρωτοκόλλων που ακολουθούνται».

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Σε ερώτηση για το εάν καταγράφονται οι επικοινωνίες, ο διερευνητής, σημείωσε πως ναι μεν υπάρχει καταγραφή, αλλά μόνο ένα μέρος τους: «Το πρόβλημα είναι πως δεν καταγράφεται παρά ένα μικρό μέρος των επικοινωνιών αυτών, ακριβώς επειδή προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Σίγουρα καταγράφονται οι συνομιλίες με τους πύργους ελέγχου των αεροδρομίων της περιοχής στις αναχωρήσεις, τις αφίξεις και τις προσβολές».

«Οι επικοινωνίες ανάμεσα στους πιλότους των αεροσκαφών δεν καταγράφονται, εκτός και εάν υπάρχουν καταγραφικά επί των αεροσκαφών. Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστό εάν τα ελικόπτερα της αυστραλιανής εταιρείας έχουν καταγραφικά διότι δεν είναι απαραίτητος και προβλεπόμενος εξοπλισμό, εκτός και εάν η πιστοποίηση της χώρας νηολογίου το επιβάλλει», είπε και συνέχισε:

«Στην Αυστραλία επειδή κατά το παρελθόν, υπήρξαν μια σειρά από τέτοια περιστατικά και δεν κατέστη δυνατό να υπάρξει ικανοποιητική διερεύνηση, είχε διαταχθεί από την ΥΠΑ η εγκατάσταση σε μια σειρά ελικοπτέρων για συγκεκριμένες εφαρμογές, ανάμεσά τους και στα πυροσβεστικά».

«Το θέμα είναι εάν εδώ επιβεβαιώνεται αυτό το πράγμα και κάτι άλλο: Τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας για λόγους που δεν έχουν άμεση σχέση με αυτό, έχουν αμερικανικό νηολόγιο, άρα υπάρχει περίπτωση το αμερικανικό νηολόγιο να μην το απαιτεί. Η εταιρεία θα μας το πει», τόνισε.

Σε ερώτηση δε εάν τελικά το δυστύχημα θα μπορούσε να αποδοθεί στον ανθρώπινο παράγοντας, ο διερευνητής ανέφερε: «Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντοτε παρών σε οποιοδήποτε περιστατικό. Όχι κατ ανάγκη το πλήρωμα του ελικοπτέρου, αλλά η συντήρησή του ή η σχεδίασή του. Έχουν υπάρξει στο παρελθόν περιστατικά επειδή ένα σχεδιαστικό λάθος πριν από 25 χρόνια δεν είχε επισημανθεί ή ένα λάθος συντήρησης είχε περάσει από επιθεωρητές χωρίς να επισημανθεί».

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