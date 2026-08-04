Οκλαχόμα: Κουτάκι αεροζόλ έσκασε στο εσωτερικό αυτοκινήτου λόγω ζέστης και καρφώθηκε στο παρμπρίζ

Στιγμές τρόμου έζησε ένα οδηγός στην Οκλαχόμα, όταν ένα κουτάκι αεροζόλ έσκασε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου του λόγω καύσωνα, καθώς πολλές πολιτείες των ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει το κουτάκι να έχει σφηνωθεί στο παρμπρίζ, αφού έσκασε λόγω της ζέστης που επικρατούσε στο εσωτερικό του οχήματος.

Δείτε το βίντεο:

Κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα, η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τους 60-70°C μέσα σε λίγα λεπτά.

Σε αυτές τις συνθήκες, δοχεία αεροζόλ –όπως αποσμητικά, λακ, εντομοαπωθητικά ή σπρέι καθαρισμού– ενδέχεται να αναπτύξουν επικίνδυνα υψηλή πίεση, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαρροής ή ακόμη και έκρηξης.

Για τον λόγο αυτό, ειδικοί συνιστούν να μην αφήνουμε ποτέ κουτιά αεροζόλ μέσα στο αυτοκίνητο όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, αλλά να τα αποθηκεύουμε σε δροσερό και σκιερό μέρος, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στη συσκευασία.