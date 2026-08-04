Η Μπέττυ Μαγγίρα πόζαρε με μπικίνι σε παραλία της Σερίφου εντυπωσιάζοντας με τους κοιλιακούς της

Τη Σέριφο επέλεξε η Μπέττυ Μαγγίρα για τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνοντας τη θάλασσα και την ιδιαίτερη ομορφιά του κυκλαδίτικου νησιού.

Μέσα από τα Instagram Stories της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την παραλία Ψιλή Άμμος. Στη φωτογραφία ποζάρει με χαλαρή διάθεση μέσα στα νερά φορώντας λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου κάτω από τον αυγουστιάτικο ήλιο, με το καλογυμνασμένο κορμί της να κλέβει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, δημοσίευσε ακόμη μία εικόνα με τη θέα του νησιού, σημειώνοντας πως αυτή είναι για εκείνη η «καλύτερη ώρα» της ημέρας.

Η νέα της ανάρτηση είχε άρωμα διακοπών και κυκλαδίτικης ανεμελιάς, με την παρουσιάστρια να δείχνει πως απολαμβάνει τις απλές χαρές του καλοκαιριού: μια ήσυχη παραλία, μια βουτιά στη θάλασσα και λίγες στιγμές πραγματικής ξεκούρασης.

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