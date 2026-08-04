Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες

Χιλιάδες φίλαθλοι, θρύλοι του ποδοσφαίρου και άνθρωποι της Μίλαν αποχαιρέτησαν τον εμβληματικό αρχηγό στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου, σε μία τελετή γεμάτη συγκίνηση

Γιάννης Νικηφοράκης

Το τελευταίο «αντίο» στον αιώνιο αρχηγό: Η Ιταλία αποχαιρέτησε τον Φράνκο Μπαρέζι – Βίντεο + εικόνες
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Το τελευταίο χειροκρότημα για έναν άνθρωπο που έμαθε σε γενιές φιλάθλων τη σημασία τού να είσαι αρχηγός. Το Μιλάνο φόρεσε τα κόκκινα και τα μαύρα και υποκλίθηκε στον Φράνκο Μπαρέζι, σε μία τελετή που ένωσε συμπαίκτες, αντιπάλους και χιλιάδες φιλάθλους σε έναν κοινό αποχαιρετισμό.

Το πρωί της Τρίτης (04/08) στο Μιλάνο, χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό αρχηγό της Μίλαν, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή την 31η Ιουλίου, σε ηλικία 66 ετών.

Το Μιλάνο υποκλίθηκε στον θρύλο: Το συγκινητικό «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι

Το φέρετρο του Φράνκο Μπαρέζι μεταφέρεται στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου πριν από την κηδεία του στο Μιλάνο, την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

AP.
Το Μιλάνο υποκλίθηκε στον θρύλο: Το συγκινητικό «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι
Το Μιλάνο υποκλίθηκε στον θρύλο: Το συγκινητικό «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι

Η οικογένεια φτάνει στη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου πριν από την κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι, στο Μιλάνο.

AP.
Το Μιλάνο υποκλίθηκε στον θρύλο: Το συγκινητικό «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι

Από νωρίς το πρωί, η πλατεία Sant’Ambrogio «πλημμύρισε» από κόκκινες και μαύρες σημαίες, κασκόλ και φανέλες με το ιστορικό Νο6. Τεράστιο πανό της Curva Sud έγραφε: Franco Baresi, leggenda immortale. Inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare. Ciao Capitano (σ.σ. «Φράνκο Μπαρέζι, αθάνατος θρύλος. Απαράμιλλη σημαία που δεν θα πάψει ποτέ να κυματίζει. Αντίο, αρχηγέ»), ενώ, το σύνθημα Sei per sempre (σ.σ. «Είσαι για πάντα το νούμερο 6») κυριαρχούσε ανάμεσα στους συγκεντρωμένους.

Η άφιξη της σορού συνοδεύτηκε από παρατεταμένο χειροκρότημα, δάκρυα και τα συνθήματα C’è solo un capitano (σ.σ. «Υπάρχει μόνο ένας αρχηγός») και You’ll Never Walk Alone, σε μία από τις πλέον συγκινητικές στιγμές της ημέρας. Μετά το τέλος της τελετής, το φέρετρο μεταφέρθηκε έξω από τη βασιλική από παλιούς συμπαίκτες του Μπαρέζι, τους Ντεμέτριο Αλμπερτίνι, Αλεσάντρο Κοστακούρτα, Πιετροπάολο Βίρντις, Μάσιμο Αμπροζίνι, Μάρκο Σιμόνε και Αλμπέρικο Εβάνι, υπό το ασταμάτητο χειροκρότημα των φιλάθλων.

Το Μιλάνο υποκλίθηκε στον θρύλο: Το συγκινητικό «αντίο» στον Φράνκο Μπαρέζι

Οι πρώην ποδοσφαιριστές της Μίλαν, Ντανιέλε Μασάρο (αριστερά) και Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς, παρευρίσκονται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Οι ποδοσφαιριστές της Μίλαν, Κρίστιαν Πούλισικ (αριστερά) και Σαντιάγκο Χιμένεθ, παρευρίσκονται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι και η γυναίκα του, Αντριάνα, παρευρίσκονται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Μίλαν, Νέλσον Ντίντα, παρευρίσκεται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Ο πρώην «αστέρας» του ποδοσφαίρου, Ρομπέρτο Μπάτζιο, παρευρίσκεται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, Κλαούντιο Ρανιέρι, παρευρίσκεται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.

Το «παρών» έδωσαν εμβληματικές μορφές του ιταλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μεταξύ εκείνων ξεχώρισαν οι Πάολο Μαλντίνι, Μάρκο Φαν Μπάστεν, Ρομπέρτο Ντοναντόνι, Ντανιέλε Μασάρο, Κλάρενς Σέεντορφ, Ρομπέρτο Μπάτζιο, Τζιανκάρλο Αντονιόνι, Αλεσάντρο Κοστακούρτα, Μάρκο Σιμόνε, Τζουζέπε Μπέργκομι, Τζιοβάνι Γκάλι, Μαουρίτσιο Γκαντς, Ντέγιαν Σαβίτσεβιτς, Τζιανλούκα Παλιούκα, Άλντο Σερένα, Μάρκο Μποριέλο, Μάρκο Παρόλο, Ρομπέρτο Μοντοντόνι και πολλοί ακόμη παλιοί συμπαίκτες και αντίπαλοι.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο πρόεδρος της Μίλαν, Πάολο Σκαρόνι, ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, Τζέρι Καρντινάλε, ο πρόεδρος της Ίντερ, Τζιουζέπε Μαρότα, εκπρόσωποι της Serie A και της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, καθώς και αντιπροσωπείες όλων των ανδρικών και γυναικείων τμημάτων υποδομής της Μίλαν. Η πρώτη ομάδα των «ροσονέρι», που βρίσκεται σε περιοδεία στην Αυστραλία, εκπροσωπήθηκε από τη διοίκηση και τους Κρίστιαν Πούλισικ και Σαντιάγκο Χιμένεθ, ενώ, η άφιξη των Σκαρόνι και Καρντινάλε συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες μέρους των φιλάθλων.

Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Φίλαθλοι της Μίλαν παρευρίσκονται στην κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

AP.
Κηδεία του Φράνκο Μπαρέζι.

Το φέρετρο του Φράνκο Μπαρέζι μεταφέρεται έξω από τη Βασιλική του Αγίου Αμβροσίου, μετά την κηδεία του, στο Μιλάνο.

AP.
Το φέρετρο του θρύλου του ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι.

Συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ντεμέτριο Αλμπερτίνι, ο οποίος χαρακτήρισε τον Μπαρέζι ως «άνθρωπο που έφυγε πολύ νέος» και θυμήθηκε την εμβληματική αγκαλιά που τού είχε δώσει ύστερα από γκολ στον ημιτελικό με τη Μονακό, τονίζοντας πως εκείνη η στιγμή τού χάρισε ακόμη μεγαλύτερη συγκίνηση από το τέρμα.

Ιδιαίτερη ήταν και η ομιλία του ηγουμένου της Βασιλικής του Αγίου Αμβροσίου, Κάρλο Φατσεντίνι, ο οποίος μίλησε για τη βαθιά πίστη του Μπαρέζι και την ταπεινότητα που τον διακατείχε. «Ο Ιησούς αγαπά τους μικρούς και έτσι ήταν και ο Φράνκο, ο Piscinin, όπως τον αποκαλούσαν. Μας έδειξε ότι μπορεί κανείς να γίνει μεγάλος, παραμένοντας ταπεινός», επεσήμανε. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο ιστορικός αρχηγός της Μίλαν υπήρξε «ο Μαραντόνα της άμυνας, ο κορυφαίος αμυντικός όλων των εποχών», ένας ηγέτης που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο μέσα, όσο και έξω από τα γήπεδα.

Ξεχωριστή στιγμή της τελετής αποτέλεσε και η ανάγνωση αποσπάσματος της λειτουργίας από τον Τζουζέπε Μπέργκομι, παλιό αρχηγό της Ίντερ κι επί χρόνια συμπαίκτη του Μπαρέζι στην εθνική Ιταλίας, με τον οποίο είχαν μάλιστα μεταφέρει μαζί την Ολυμπιακή Φλόγα στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο – Κορτίνα 2026.

Από την άλλη πλευρά του κόσμου, ο προπονητής της Μίλαν, Ρούμπεν Αμορίμ, που βρίσκεται με την ομάδα στην Αυστραλία, εξήγησε ότι ο Μπαρέζι θα ήθελε τους «ροσονέρι» να συνεχίσουν τη δουλειά τους. «Δεν θα υποσχεθώ τίτλους, αλλά μπορώ να υποσχεθώ ότι θα συνεχίσουμε την κληρονομιά του Φράνκο. Κανείς στο κλαμπ δεν τον αποκαλεί “Μπαρέζι”. Για όλους είναι απλώς ο Φράνκο. Κανείς δεν μιλά πρώτα για τα τρόπαια, αλλά το γεγονός ότι δεν εγκατέλειψε ποτέ τη Μίλαν, ακόμη και όταν βρέθηκε στη δεύτερη κατηγορία. Αυτή είναι η πραγματική του παρακαταθήκη».

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