Καιρός, Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό στη βόρεια Ευρώπη, καύσωνες στο Νότο - Η εμμονή στην Ελλάδα

Αυγουστιάτικες μέρες με καιρική ομοιομορφία, βλέπει στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος, Δημήτρης Ζιακόπουλος.

Αναλυτικά ο κ. Ζιακόπουλος αναφέρει:

Οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό στη ΒΔ Ευρώπη επηρεάζει με ισχυρές βροχές και καταιγίδες τη Σκωτία και τη Σκανδιναβία. Συνθήκες ήπιου καύσωνα επικρατούν στην Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και τις περισσότερες χώρες της κεντροανατολικής Ευρώπης.

Στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), ο συνδυασμός των υψηλών πιέσεων στα Β-ΒΔ Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο παρουσιάζει εμμονή, με συνέπεια τη διατήρηση του Β-ΒΑ ρεύματος με βασική ένταση στα ανατολικά και νότια 5 με 6 μποφόρ.

Αναφορικά με τη θερμοκρασία, οι μέγιστες τιμές της στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας θα κυμανθούν από 36 ως 38 βαθμούς, με αποτέλεσμα η ζέστη να είναι αισθητή ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Την Πέμπτη (6/8), αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια, αλλά το απόγευμα κατά τόπους στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και στα ορεινά δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν σποραδικοί όμβροι. Ως προς τους ανέμους και τη θερμοκρασία, δεν προβλέπονται αξιόλογες αλλαγές.

Αναφορικά με την εξέλιξη του καιρού τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, επισημαίνονται: (α) η κατά 1 με 2 βαθμούς άνοδος της θερμοκρασίας (βασικά το Σάββατο) και (β) η μικρή ενίσχυση των βόρειων ανέμων στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα.

* Ο Παγκόσμιος Θερμικός Κλιματικός Δείκτης (Universal Thermal Climate Index - UTCI) είναι ένας βιοκλιματικός δείκτης που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της φυσιολογικής άνεσης του ανθρώπινου σώματος υπό συγκεκριμένες μετεωρολογικές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τη θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά και άλλες μεταβλητές όπως είναι η υγρασία, ο άνεμος και η ακτινοβολία.

Διαβάστε επίσης