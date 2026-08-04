ΕΕ: Αλληλεγγύη στην Ισπανία και ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων εξέφρασαν οι υπουργοί

Ολοκληρώθηκε η διάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών για τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα

Ελένη Ευστρατίου

ΕΕ: Αλληλεγγύη στην Ισπανία και ισχυρότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων εξέφρασαν οι υπουργοί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι υπουργοί Εσωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν αλληλεγγύη προς την Ισπανία και δέσμευση για προστασία των εξωτερικών συνόρων μετά το περιστατικό στη Θεούτα.
  • Η Ισπανία ανέφερε ότι η πλειοψηφία των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα έχει ήδη επιστραφεί και εξέφρασε δυσαρέσκεια για την αναστολή της συνθήκης Σένγκεν από Ιταλία και Δανία.
  • Οι υπουργοί υπογράμμισαν την κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη για την προστασία των συνόρων και την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών και των διαδικασιών επιστροφής.
  • Τονίστηκε η σημασία της καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για έγκαιρη ανίχνευση μαζικών μεταναστευτικών κινήσεων.
  • Ζητήθηκε περαιτέρω χρηματοδότηση και ενίσχυση της Frontex, καθώς και βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας για την αντιμετώπιση παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης.
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Ολοκληρώθηκε η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από περίπου δυόμιση ώρες, για τη μεταναστευτική κρίση με αφορμή το περιστατικό εισόδου χιλιάδων μεταναστών στη Θεούτα.

Οι υπουργοί των κρατών μελών εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και ανακοίνωσαν ότι είναι έτοιμοι να την υποστηρίξουν και να προστατεύσουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Συμβούλιο μετά τη λήξη της συνεδρίασης επισημαίνεται ότι «τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ισπανικών αρχών», εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης.

Δυσαρέσκεια από την Ισπανία

Η Ισπανία από μεριάς της ενημέρωσε ότι «η πλειοψηφία των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θεούτα έχει ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ».

Παράλληλα, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της με την απόφαση της Ιταλίας και της Δανίας, να αναστείλει τη συνθήκη Σένγκεν με την χώρα. O Ισπανός υπουργός Εσωτερικών, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι ο χώρος Σένγκεν «δεν είχε τεθεί σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο». «Ο Χώρος Σένγκεν δεν κινδύνευσε ποτέ, ούτε καν στο ελάχιστο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Γκράντε-Μαρλάσκα, οι ισπανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν είχαν ενδείξεις για επικείμενες μαζικές αφίξεις στη Θέουτα. «Δεν υπήρξε καμία αναφορά, καμία προειδοποίηση», είπε. «Δυστυχώς, αυτά τα πράγματα μπορεί να συμβούν, αλλά ας κρατήσουμε επίσης το ότι είμαστε προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε αμέσως σε μια κρίση αυτού του είδους».

Κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική

Κατά την τηλεδιάσκεψη, οι υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων είναι «κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη» και τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών. Παράλληλα, υπογράμμισαν τη σημασία επιτάχυνσης των επιστροφών και εμβάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ώστε να είναι αποτελεσματικότερη η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Ζήτησαν να δοθούν επιπλέον ευρωπαϊκοί πόροι για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της υπηρεσίας Frontex.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης.

Η απόφαση μαζικής πολιτογράφησης της Ισπανίας

Ο προεδρεύων του Συμβουλίου, Ιρλανδός υπουργός Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Μετανάστευσης Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι «τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελούν κοινή ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση».

Η Βελγίδα υπουργός Μετανάστευσης, Άνελιν Βαν Μπόσουϊτ, δήλωσε ότι «οι παράνομες διελεύσεις των συνόρων δεν πρέπει ποτέ να οδηγούν σε δικαίωμα διαμονής».

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκνους Μπρούνερ δήλωσε σήμερα ότι η ΕΕ δεν βλέπει άμεση σύνδεση των γεγονότων στη Θέουτα με την πρόσφατη μεγάλης κλίμακας πολιτογράφηση από την Ισπανία παράτυπων μεταναστών από τη Λατινική Αμερική.

Ο Επίτροπος πρόσθεσε, ωστόσο, πως η απόφαση της Ισπανίας να πολιτογραφήσει αυτούς τους μετανάστες δεν θεωρείται θετικό σήμα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

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