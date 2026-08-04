«Επιδημία» αποχωρήσεων από το κόμμα Καρυστιανού - Το παρασκήνιο με την ομάδα επικοινωνίας

Φυλλοροεί η Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Αντώνης Ρηγόπουλος

«Επιδημία» αποχωρήσεων από το κόμμα Καρυστιανού - Το παρασκήνιο με την ομάδα επικοινωνίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Μια απροσδόκητη «εμφάνιση» έγινε στην ομάδα ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών που λειτουργούσε στην πλατφόρμα Signal το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Το απόγευμα, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος αποχώρησε πολύ ηχηρά από το κόμμα τις προηγούμενες ημέρες, απέστειλε στην ομαδική συνομιλία με τους δημοσιογράφους τη δήλωση αποχώρησης της ηθοποιού Κατερίνας Μουτσάτσου από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Ο κ. Αυγερινός έστειλε επίσης μέσω της επίσημης αυτής ομάδας επικοινωνίας τις δηλώσεις αποχώρησης των στελεχών του κόμματος, Μαρίας Ιωαννίδου και Τάκη Κοτσόργιου.

Χθες, και υπεύθυνος επικοινωνίας του κόμματος είχε χρησιμοποιήσει την μέχρι πρότινος επίσημη πλατφόρμα επικοινωνίας προκειμένου να στείλει «off the record ενημέρωση από κύκλους του Κινήματος που ήδη βρίσκονται εκτός του κόμματος», προφανώς αναφερόμενος σε «άτυπη ενημέρωση» και όχι σε πληροφορία που δεν ήταν προς δημοσίευση. Οι κύκλοι έθεταν ερωτήματα σχετικά με τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού από το κόμμα, αλλά επίσης ρωτούσαν γιατί η Μαρία Γρατσία δεν έχει δώσει ακόμη τηλέφωνα αρμοδίων για το Γραφείο Τύπου, μετά την αποχώρηση του Θανάση Αυγερινού. «Είναι η ίδια διευθύντρια του Γραφείου Τύπου;», αναρωτιούνται.

Από τα παραπάνω φαίνεται πάντως ότι η επικοινωνία του κόμματος με τα ΜΜΕ τελεί υπό πλήρη ρήξη, καθώς το επίσημο group επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους είναι προφανές ότι δεν εκφράζει την επίσημη γραμμή του κόμματος, ενώ μέχρι τώρα παραμένει άγνωστο το ποια στελέχη έχουν αναλάβει τις συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη δήλωση αποχώρησής του, ο Θανάσης Αυγερινός είχε καταγγείλει ότι «όπως πληροφορήθηκα εκ των υστέρων, τουλάχιστον από τις 12 Ιουλίου λειτουργεί εντός του Κινήματος ένα παράλληλο Γραφείο Τύπου, του οποίου τη σύνθεση δεν γνωρίζω. Οι ύποπτοι και φυτευτοί "συμβουλάτορες" των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιονδήποτε συλλογικό σχηματισμό».

Είναι προφανές ότι το Κίνημα για τη Δημοκρατία, εκτός από το νέο κύμα σημαντικών αποχωρήσεων που αντιμετωπίζει (Μουτσάτσου, Ιωαννίδου, Κοτσόργιος) πλέον βρίσκεται και σε πλήρη απομόνωση από τους δημοσιογράφους που είχαν επιφορτιστεί με την κάλυψη του συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Ήδη από την αποχώρηση του κ. Αυγερινού, αρκετοί έχουν θέσει εντός της συνομιλίας το πρακτικό ερώτημα με ποιο στέλεχος θα πρέπει να επικοινωνούν στο εξής, χωρίς όμως να έχουν λάβει σαφή απάντηση εδώ και περίπου πέντε ημέρες. Αντιθέτως, έλαβαν μόνο μια κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο της Μαρίας Γρατσία, καθώς και την πληροφορία ότι πλέον υπεύθυνη είναι εκείνη. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το Κίνημα για τη Δημοκρατία δεν έχει ανακοινώσει επίσημα ποιο στέλεχος θα αντικαταστήσει τον Θανάση Αυγερινό, ενώ πλέον φαίνεται ότι το κόμμα δεν έχει τον έλεγχο ούτε του επίσημου καναλιού επικοινωνίας με τους δημοσιογράφους.

Μαζικές αποχωρήσεις

Ενδιαφέρον πάντως έχει και το περιεχόμενο των επιστολών παραίτησης των στελεχών που αποχωρούν από το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου δεν αφήνει κάποια σαφή αιχμή για το κόμμα, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι αποχαιρετά τους φίλους, τα στελέχη του κόμματος και μόνο «κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους με τους οποίους συνεργάστηκα», χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ηγεσία του κόμματος.

Πολύ πιο αιχμηρός είναι ο Τάκης Κοτσόργιος, ο οποίος κάνει λόγο για «μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου». «Δεν μπορώ να συμμετέχω σε έναν πολιτικό φορέα που απομακρύνθηκε οριστικά από τις αρχές που διακήρυξε δημόσια μέχρι σήμερα», αναφέρει ο κ. Κοτσόργιος. Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι το κόμμα δεν προσκόμισε στον Άρειο Πάγο το καταστατικό του κόμματος, αλλά μόνο την ιδρυτική διακήρυξη, καταγγέλλοντας ότι «μας απαγόρευαν να κάνουμε εκλογές για να αναδείξουμε νομαρχιακή συντονιστική επιτροπή στην Αιτωλοακαρνανία.

Μάλιστα αναφέρει ότι πραγματική προδοσία του Κινήματος δεν είναι η αποχώρηση από αυτό αλλά η «σιωπή» για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του, ενώ καλεί και «να πάρουμε πίσω το πραγματικό κίνημα των Τεμπών».

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