Ευρωλίγκα: Το πρώτο power ranking – «Το φαινόμενο Ομπράντοβιτς οδηγεί τον Παναθηναϊκό στην κορυφή»

Μπορεί τα ρόστερ των ομάδων να μην έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, παρ’ όλα αυτά η Ευρωλίγκα προχώρησε στη δημοσίευση του πρώτου power ranking εν όψει της νέας σεζόν.

Με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό να έχουν σχηματοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το ρόστερ τους, η διοργανώτρια αρχή τούς τοποθέτησε στις πρώτες θέσεις.

Οι «πράσινοι» των Φρανσίσκο, Γιαμπουσέλε, Μπάντιο, Μπόνγκα και Φαλ βρίσκονται στην κορυφή, με την Ευρωλίγκα να αποθεώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός και τελευταία η Βιλερμπάν που ξεκίνησε με υψηλές φιλοδοξίες, αλλά το πλάνο της έχει καταρρεύσει, κάνοντας λόγο για «ομάδα με πολλά ερετήματα».

Τι αναφέρει η Ευρωλίγκα για τους δύο «αιώνιους»:

Παναθηναϊκός: «Το “φαινόμενο Ζέλικο Ομπράντοβιτς” βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουν προστεθεί κι άλλοι αστέρες, με τελευταία –χρονικά– την προσθήκη του Σιλβέν Φρανσίσκο και αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μετατρέψει ένα ρόστερ από αστέρες σε νικητές, αυτός είναι ο προπονητής (σ.σ. Ζέλικο) Ομπράντοβιτς».

Ολυμπιακός: «Αυτό ήταν αρκετά εύκολο. Οι κόκκινοι είναι οι κάτοχοι του τίτλου. Το μεγαλύτερο μέρος της βασικής πεντάδας της ομάδας επέστρεψε, ενώ, προσέθεσαν τον Γιάν Μοντέρο στη γραμμή των γκαρντ. Ο Ολυμπιακός είναι σοβαρός υποψήφιος για τον τίτλο».