Μετεωρολόγος εξήγησε τον λόγο για τον οποίον η δημοσιογράφος γέλασε την ώρα της φωτιάς

Το σχόλιο του Ιωάννη Σταματάκη 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μετεωρολόγος εξήγησε τον λόγο για τον οποίον η δημοσιογράφος γέλασε την ώρα της φωτιάς
ΕΛΛΑΔΑ
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Στην άτυχη στιγμή της ρεπόρτερ του Open που γέλασε, ενώ μετέδιδε ρεπορτάζ από το πύρινο μέτωπο, σχολίασε ο μετεωρολόγος του τηλεοπτικού σταθμού, Ιωάννης Σταματάκης, δίνοντας μια άλλη διάσταση και εξηγώντας την αντίδραση της δημοσιογράφου.

Σε σχόλιό του σε ανάρτηση άλλου δημοσιογράφου στο Facebook ο κ. Σταματάκης αποκάλυψε:

Επειδή θα το βγάλω σε βίντεο και ο κόσμος δεν το γνωρίζει την Μαρία την έπιασε σπαστικό γέλιο γιατί πέρασα εγώ με τ’ αμάξι πριν την κάμερα και η συνεργάτιδά μου βγήκε να βγάλει κάποια νερά για να δω πυροσβέστες και έπεσε κάπως ατσούμπαλη περίεργα μπροστά της. Και την έπιασε σπαστικό γέλιο που μπορούσε να συμβεί στον οποιοδήποτε μ’ εμάς σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν ήμασταν θα το πω δημόσια για να το γνωρίζει ο κόσμος γιατί φαντάσου εμένα τώρα μου το είπε η συνεργάτιδά μου γιατί εγώ δεν το πήρα χαμπάρι.

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Νωρίτερα σήμερα, για το περισταιτκό πήρε θέση το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος, έπειτα από το «κύμα» αντιδράσεων στα social media.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση και ότι θα έπρεπε «οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ να δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών - Δασοκομάντος:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα.

Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο.

Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση.

Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία. Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος»

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