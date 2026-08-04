Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε: «Οι ανθρωποφάγοι ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

Snapshot Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών υπερασπίζεται τη ρεπόρτερ Μαρία Σιαμπάνου μετά από αρνητικά σχόλια για το γέλιο της σε ζωντανή μετάδοση από πύρινο μέτωπο.

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι το άγχος, η εξάντληση και η πίεση της ζωντανής μετάδοσης μπορούν να προκαλέσουν ακούσιες ανθρώπινες αντιδράσεις.

Το σωματείο καλεί όσους κρίνουν από λίγα δευτερόλεπτα βίντεο να αναλογιστούν τη δυσκολία και τον κίνδυνο της εργασίας σε πύρινα μέτωπα.

Τονίζεται η ανάγκη για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό απέναντι σε δημοσιογράφους που εργάζονται υπό δύσκολες συνθήκες για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών.

Το σωματείο εκφράζει Snapshot powered by AI

Για την άτυχη στιγμή της ρεπόρτερ του Open που γέλασε, ενώ μετέδιδε ρεπορτάζ από το πύρινο μέτωπο, πήρε θέση το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος, έπειτα από το «κύμα» αντιδράσεων στα social media.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση και ότι θα έπρεπε «οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ να δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών - Δασοκομάντος:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα.

Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο.

Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση.

Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία. Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα.Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση.

Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών - Δασοκομάντος»

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