Αγρίνιο: Θύμα τηλεφωνικής απάτης 81χρονη – Έχασε 3.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ

Snapshot Μια 81χρονη στο Αγρίνιο εξαπατήθηκε τηλεφωνικά από άγνωστο που προσποιήθηκε τον λογιστή της κόρης της και έχασε 3.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ.

Οι δράστες ζήτησαν από την ηλικιωμένη να αφήσει τα χρήματα και τα κοσμήματα σε γλάστρα έξω από το σπίτι της για να τα παραλάβει συνεργός τους.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διεξάγει προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες, ειδικά τους ηλικιωμένους, να είναι προσεκτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Συνιστάται να μην ακολουθούνται οδηγίες των καλούντων και να επικοινωνούν άμεσα με συγγενείς ή την Αστυνομία για επιβεβαίωση. Snapshot powered by AI

Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης σημειώθηκε στο Αγρίνιο, με θύμα μια 81χρονη γυναίκα, η οποία εξαπατήθηκε από επιτήδειους που χρησιμοποίησαν το γνωστό τέχνασμα του «λογιστή» για να της αποσπάσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agrinionews, το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος ότι ήταν ο λογιστής της κόρης της. Με το πρόσχημα ότι έπρεπε να διεκπεραιωθεί άμεσα μια οικονομική υπόθεση, κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει μετρητά και κοσμήματα.

Οι δράστες φέρεται να της υπέδειξαν να τοποθετήσει μια σακούλα με τα χρήματα και τα τιμαλφή σε γλάστρα έξω από το σπίτι της, ώστε να την παραλάβει συνεργός τους.

Χωρίς να αντιληφθεί ότι επρόκειτο για απάτη, η 81χρονη άφησε στο σημείο 3.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα, η αξία των οποίων εκτιμάται στις 30.000 ευρώ.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στην Αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Οι αστυνομικές αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες, και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε τηλεφωνικές κλήσεις από αγνώστους που ζητούν χρήματα, κοσμήματα ή προσωπικά στοιχεία.

Σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση συνιστούν να μην ακολουθούν τις οδηγίες των καλούντων και να επικοινωνούν άμεσα με τα συγγενικά τους πρόσωπα ή με την Αστυνομία, προκειμένου να επιβεβαιώσουν την αξιοπιστία των ισχυρισμών.

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