Κλοπές και απάτες με λεία άνω των 100.000 ευρώ – Πώς δρούσε συμμορία επιτήδειων στη Θεσσαλονίκη

Από κοσμήματα και μετρητά μέχρι τραπεζικές κάρτες και ηλεκτρονικές συσκευές, η δράση συμμορίας επιτήδειων προκάλεσε ζημιά άνω των 100.000 ευρώ. Οι Αρχές στη Θεσσαλονίκη «ξετύλιξαν» το κουβάρι μίας υπόθεσης με 18 κλοπές και απάτες, ταυτοποιώντας 14 άτομα που φέρονται να είχαν οργανωμένη δράση στο κέντρο της πόλης.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες αφορούν συνολικά 18 περιπτώσεις κλοπών και απατών, οι οποίες τελέστηκαν από τις αρχές Αυγούστου του 2025 έως και τα τέλη Απριλίου του 2026, σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Από τη δράση των ταυτοποιημένων δραστών αφαιρέθηκαν:

Κοσμήματα και τιμαλφή συνολικής αξίας περίπου 91.500 ευρώ.

Ηλεκτρονικές συσκευές, αντικείμενα και προϊόντα αξίας περίπου 7.960 ευρώ.

Χρηματικό ποσό ύψους 1.355 ευρώ.

18 τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησαν ανέπαφες συναλλαγές συνολικής αξίας 1.181,94 ευρώ.

Μία μοτοσυκλέτα.

Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος των 14 εμπλεκομένων, υποβάλλονται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ, οι στοχευμένες δράσεις και οι περιπολίες των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης συνεχίζονται για την πρόληψη και καταστολή της παραβατικότητας.