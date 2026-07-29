Κέρδισε 167 εκατ. δολάρια σε λοταρία και συνελήφθη για τέταρτη φορά – Η περιπέτεια του νικητή

Ο Τζέιμς Φάρθινγκ κέρδισε το μεγαλύτερο τζακ ποτ στην ιστορία του Κεντάκι, όμως, μερικούς μήνες αργότερα βρίσκεται ξανά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη

Γιάννης Νικηφοράκης

Κέρδισε 167 εκατ. δολάρια σε λοταρία και συνελήφθη για τέταρτη φορά – Η περιπέτεια του νικητή
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Ο Τζέιμς Φάρθινγκ, 51 ετών, συνελήφθη την Κυριακή (26/07) με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, λίγους μήνες αφότου κέρδισε το τζακ ποτ των 167,3 εκατ. δολαρίων στο Powerball, σύμφωνα με αρχεία συλλήψεων που επικαλείται το People.

Ο Φάρθινγκ έχει ιστορικό νομικών προβλημάτων, καθώς έχει συλληφθεί στο παρελθόν στη Φλόριντα και το Κεντάκι για υποθέσεις που αφορούν φερόμενες επιθέσεις και διάρρηξη. Δήλωσε αθώος στις κατηγορίες που του αποδίδονται, του επεβλήθη η υποχρέωση να μην έχει επαφή με το φερόμενο θύμα και διατάχθηκε να φορά ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Τον Απρίλιο, ο Φάρθινγκ κέρδισε το τζακ ποτ των 167,3 εκατ. δολαρίων, το μεγαλύτερο ποσό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της πολιτείας. Τότε, είχε αναφέρει ότι σκόπευε να μοιραστεί τα χρήματα με τη μητέρα του, Λίντα Γκρίζλ.

«Θα είναι μία υπέροχη Γιορτή της Μητέρας. Αυτό θα ξεπληρώσει τα χρέη μου», είχε τονίσει η Γκρίζλ.

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Η γυναίκα που φέρεται να είναι το θύμα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ανέφερε στην Αστυνομία ότι είχε διαπληκτισμό με τον Φάρθινγκ έπειτα από εκδρομή με σκάφος, σύμφωνα με τις Αρχές. Ο Φάρθινγκ κατηγορείται ότι έβαλε και τα δύο του χέρια στον λαιμό της, «περιορίζοντας την αναπνοή» της.

Ο Φάρθινγκ εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη (28/07), σύμφωνα με τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του NBC. Δήλωσε αθώος και η εγγύηση αποφυλάκισης ορίστηκε στα 15.000 δολάρια. Παράλληλα, του επεβλήθη απαγόρευση επικοινωνίας με το φερόμενο θύμα και υποχρεώθηκε να φορά «συσκευή παρακολούθησης», η οποία ειδοποιεί την Αστυνομία σε περίπτωση παραβίασης της δικαστικής εντολής.

Ο Φάρθινγκ έχει συλληφθεί τέσσερις φορές μετά τη νίκη στο Powerball. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και μία ξεχωριστή υπόθεση στην κομητεία Πινέλας της Φλόριντα, η οποία σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του τζακ ποτ· εκεί αντιμετωπίζει κατηγορίες για επίθεση εναντίον αστυνομικού και αντίσταση κατά τη σύλληψη, αφού κλώτσησε έναν αστυνομικό που προσπαθούσε να διακόψει καυγά ανάμεσα σε εκείνον και άλλο άτομο, σύμφωνα με τις Αρχές.

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