Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

Snapshot Ο 17χρονος μαθητής Παναγιώτηςπαντζίμας πέθανε ξαφνικά ενώ βρισκόταν σε παρκάκι με φίλους στη Λαμία.

Οι προσπάθειες ανάνηψης από συγγενείς και το ΕΚΑΒ δεν απέφεραν αποτέλεσμα, και ο νεαρός μεταφέρθηκε νεκρός στο νοσοκομείο.

Η κηδεία του Παναγιώτη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στην Αγριλιά Λαμίας.

Ο Δήμος Λαμιέων και η εκπαιδευτική κοινότητα εξέφρασαν τη θλίψη και τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους φίλους του μαθητή.

Το 4ο ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων θα παραμείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας ως ένδειξη πένθους. Snapshot powered by AI

Βαρύ πένθος στη Λαμία και ολόκληρη τη Φθιώτιδα για τον αδόκητο χαμό του 17χρονου μαθητή Παναγιώτη Παπαντζίμα, που «έφυγε» ξαφνικά την ώρα που βρισκόταν στο παρκάκι της γειτονιάς του, παρέα με τους φίλους του.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, από την τραγική είδηση την οποία δεν μπορούν και δεν θέλουν να πιστέψουν.

Πρόκειται για μια πολύ καλή και αγαπητή οικογένεια στη Λαμία, που όσοι τους γνωρίζουν μόνο καλά λόγια έχουν να πουν τόσο για τους γονείς όσο και για τα δυο τους παιδιά.

Συνάδελφοι της μητέρας του αδικοχαμένου νέου, προσπαθούν να στηρίξουν την οικογένεια για την τραγωδία που τους βρήκε, σημειώνοντας τα παρακάτω:

«Η καρδιά μας είναι κομματιασμένη για τη βαθιά απώλεια που βιώνει η συνάδελφός μας Γιάννα Στεργίου. Ο άδικος χαμός του 17 χρόνου γιού της μας έχει συγκλονίσει όλους. Στεκόμαστε στο πλευρό της με όλη μας την αγάπη και της ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο. Τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

Πως έγινε το μοιραίο

Ο νεαρός μαθητής, σύμφωνα με το LamiaReport, διασκέδαζε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (27/7/26) με τους φίλους του στη γειτονιά του, όταν ξαφνικά κατέρρευσε. Ένα από τα παιδιά έτρεξε να ειδοποιήσει τους γονείς του 17χρονου, αλλά δεν τους βρήκε στο σπίτι καθώς απουσίαζαν στη Βόρεια Εύβοια όπου μένει το άλλο τους παιδί.

Έτσι, φώναξε συγγενείς του 17χρονου, που έφτασαν στο σημείο, προσπαθώντας αμέσως να κάνουν ΚΑΡΠΑ, ενώ είχαν φωνάξει και ασθενοφόρο που έφτασε γρήγορα εκεί. Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έκανε ότι μπορούσε για να τον επαναφέρει, ενώ τον διακόμισε και στο Νοσοκομείο Λαμίας για να συνεχιστούν οι προσπάθειες χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα.

Η τραγική είδηση μεταδόθηκε γρήγορα και η πόλη πραγματικά μούδιασε στο άκουσμά της. Οι αρμόδιες αρχές έχουν αναλάβει να βρουν τα αίτια που έκοψαν τόσο απότομα το νήμα της ζωής ενός καλού και χαμογελαστού παιδιού.

Το τελευταίο αντίο θα πουν στον 17χρονο Παναγιώτη συγγενείς και φίλοι, την Τετάρτη (29/07/2026) στις 11:00' το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στην Αγριλιά Λαμίας.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα εύχεται κουράγιο στην οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα, για να αντέξουν τη μεγάλη απώλεια. Καλό Παράδεισο!

Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων για τον αδόκητο θάνατο του 17χρονου συμπολίτη μας

«Ο Δήμος Λαμιέων εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην εργαζόμενη του 4ου Καπη του Δήμου μας Γιαννούλα Στεργίου, και στην οικογένειά της για την αδόκητη απώλεια του 17χρονου γιου της.

Σε αυτή τη στιγμή του βαρύτατου πένθους, ο Δήμος Λαμιέων στέκεται με σεβασμό και αλληλεγγύη στο πλευρό της συναδέλφου και των οικείων της, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του και ευχόμενος δύναμη και κουράγιο για να αντιμετωπίσουν αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής, την Τετάρτη 29 Ιουλίου το 4ο ΚΑΠΗ του Δήμου Λαμιέων (Αμφικτυόνων 15 ), θα παραμείνει κλειστό.»

Συλλυπητήριο μήνυμα του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Λαμιέων

«Αγαπητή μας συναδέλφισσα Γιάννα Στεργίου,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων του Δήμου, εκφράζουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια για την απώλεια του αγαπημένου σου παιδιού. Τα λόγια είναι φτωχά για να απαλύνουν τον πόνο μιας τόσο αβάσταχτης απώλειας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, οι σκέψεις και οι καρδιές όλων μας είναι κοντά σου. Σου ευχόμαστε κουράγιο και δύναμη να αντέξεις αυτόν τον τεράστιο πόνο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει τον Παναγιωτάκη σας.»

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για το χαμό του Παναγιώτη

«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορηθήκαμε την ξαφνική και πρόωρη απώλεια του Παναγιώτη Παπαντζίμα, μαθητή του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, κ. Ελένη Μπενιάτα, καθώς και σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα της Περιφέρειάς μας, εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του μαθητή, καθώς και στους φίλους και τους συμμαθητές του που βιώνουν αυτή τη σκληρή απώλεια. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους, με την ευχή να βρουν τη δύναμη που χρειάζονται μπροστά σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.»

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