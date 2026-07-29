Επιστημονική έρευνα Cambridge: Η οπτική επαφή βοηθά τα βρέφη να μαθαίνουν τη γλώσσα

Snapshot Η οπτική επαφή μεταξύ βρέφους και ομιλητή συγχρονίζει τα εγκεφαλικά κύματα, ενισχύοντας την ενεργή εκμάθηση της γλώσσας.

Τα βρέφη μαθαίνουν επιλεκτικά τη γλώσσα που συνοδεύεται από οπτική επαφή με τον ομιλητή, παρά το γεγονός ότι ακούνε και άλλες γλώσσες.

Ο συγχρονισμός εγκεφαλικών κυμάτων προβλέπει καλύτερα την επιτυχία στη μάθηση παρά η ίδια η εγκεφαλική δραστηριότητα του βρέφους.

Η οπτική επαφή λειτουργεί ως κοινωνικό σήμα που ενεργοποιεί τη διαδικασία μάθησης και βοηθά τα βρέφη να διακρίνουν σημαντικές πληροφορίες.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η ενεργή επικοινωνία με οπτική επαφή είναι κρίσιμη για τη γλωσσική ανάπτυξη στα βρέφη. Snapshot powered by AI

Τα βρέφη χρησιμοποιούν την οπτική επαφή με τους ανθρώπους που μιλούν για να καταλάβουν σε τι πρέπει να δώσουν προσοχή και να συγχρονίσουν τα εγκεφαλικά τους κύματα, γεγονός που τα βοηθά να μαθαίνουν τη γλώσσα, σύμφωνα με μελέτη επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια του Κέιμπριτζ και του Νανγιάνγκ στη Σιγκαπούρη.

«Ακόμη κι όταν τα βρέφη φαίνονταν να κοιτούν προσεκτικά μια οθόνη, χωρίς οπτική επαφή, τίποτα δεν περνούσε πραγματικά μέσα τους, οι πληροφορίες απλώς περνούσαν από πάνω τους», δήλωσε η Δρ Κάιλι Κλάξον.

Τα μωρά περιβάλλονται από ένα τεράστιο πλήθος ερεθισμάτων που ανταγωνίζονται για την προσοχή τους, όπως εικόνες, ήχους, φωνές, και πρέπει με κάποιο τρόπο να αποφασίσουν ποια από αυτά αξίζει να παρατηρήσουν και από ποια να μάθουν. Για να το κάνουν αυτό, συχνά βασίζονται σε κοινωνικά σήματα, όπως η οπτική επαφή, η «μωρουδίστικη» ομιλία ή όταν κάποιος προφέρει το όνομά τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές πώς ακριβώς αυτά τα σήματα βοηθούν τη διαδικασία της μάθησης.

Η καθηγήτρια Βικτόρια Λιόνγκ και οι συνεργάτες της από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στη Βρετανία και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Νανγιάνγκ (NTU) στη Σιγκαπούρη είχαν δείξει στο παρελθόν ότι όταν ένα βρέφος και ένας ενήλικας κοιτάζονται στα μάτια, τα εγκεφαλικά τους κύματα συγχρονίζονται.

Τώρα, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, οι ερευνητές απέδειξαν ότι η οπτική επαφή λειτουργεί σαν ένας «διακόπτης»: βοηθά το μωρό να αποφασίσει τι είναι σημαντικό, συγχρονίζοντας τα εγκεφαλικά του κύματα με εκείνα του ομιλητή και ενισχύοντας την εκμάθηση.

Για την έρευνα, οι επιστήμονες έβαλαν βρέφη από τη Βρετανία και τη Σιγκαπούρη να ακούσουν τρεις φανταστικές γλώσσες, οι οποίες αποτελούνταν από ομάδες τριών συλλαβών που επαναλαμβάνονταν συνεχώς.

Κάθε μία από αυτές τις «γλώσσες» παρουσιαζόταν από έναν ομιλητή που εμφανιζόταν σε μια οθόνη φορώντας γυαλιά. Σε μία περίπτωση τα γυαλιά ήταν διάφανα και τα παιδιά μπορούσαν να βλέπουν τα μάτια του. Σε δεύτερη περίπτωση ήταν μερικώς σκιασμένα, δυσκολεύοντας την οπτική επαφή, ενώ στην τρίτη ήταν σκούρα και έκρυβαν πλήρως τα μάτια.

Ο ίδιος ομιλητής χρησιμοποιήθηκε και για τις τρεις γλώσσες.

Κατά το πρώτο στάδιο του πειράματος, όταν τα βρέφη εξοικειώνονταν με τις γλώσσες, οι ερευνητές κατέγραψαν τα εγκεφαλικά τους κύματα μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφίας (EEG), μιας μεθόδου που μετρά την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου μέσω ηλεκτροδίων σε ειδικό σκουφάκι.

Στην εξέταση συμμετείχαν 42 βρέφη ηλικίας 8 έως 10 μηνών από τη Βρετανία και τη Σιγκαπούρη. Οι ερευνητές είχαν επίσης καταγράψει τα εγκεφαλικά κύματα του ομιλητή κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης.

Για να ελέγξουν αν τα βρέφη είχαν μάθει κάποια από τις γλώσσες, ο ομιλητής τους παρουσίασε στη συνέχεια φράσεις από τις διαφορετικές γλώσσες, αλλά και νέες, άγνωστες λέξεις. Τα μωρά αναμενόταν να κοιτούν περισσότερο όταν άκουγαν μια άγνωστη γλώσσα σε σχέση με μια γλώσσα που είχαν ήδη μάθει.

Η καθηγήτρια Λιόνγκ, από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του NTU και το Τμήμα Παιδιατρικής του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, ανέφερε:

«Αφήσαμε τα βρέφη να ακούσουν και τις τρεις γλώσσες και διαπιστώσαμε ότι ήταν επιλεκτικά σε ό,τι μάθαιναν. Δεν είναι απλώς παθητικά “σφουγγάρια”. Άκουσαν και τις τρεις γλώσσες, αλλά έμαθαν μόνο εκείνη στην οποία μπορούσαν να δουν τα μάτια του ομιλητή».

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όταν ένα μωρό μάθαινε μια γλώσσα, τα εγκεφαλικά του κύματα ήταν πιο πιθανό να συγχρονίζονται με εκείνα του ομιλητή. Μάλιστα, ο βαθμός αυτού του συγχρονισμού προέβλεπε την επιτυχία στη μάθηση ακόμη περισσότερο από την ίδια την εγκεφαλική δραστηριότητα του βρέφους.

Το κρίσιμο στοιχείο όμως ήταν ότι ο συγχρονισμός των εγκεφάλων εμφανιζόταν μόνο όταν το μωρό μπορούσε να βλέπει καθαρά τα μάτια του ομιλητή.

Παρότι τα βρέφη κοιτούσαν την οθόνη περίπου για τον ίδιο χρόνο, ανεξάρτητα από το αν έβλεπαν τα μάτια του ομιλητή ή όχι, η οπτική επαφή ήταν αυτή που τα βοηθούσε να καταλάβουν ποια γλώσσα είχε σημασία.

Η Δρ Κάιλι Κλάξον από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ δήλωσε:

«Ακόμη κι όταν τα βρέφη φαίνονταν να κοιτούν προσεκτικά μια οθόνη, χωρίς οπτική επαφή, τίποτα δεν περνούσε πραγματικά μέσα τους. Οι πληροφορίες απλώς περνούσαν από πάνω τους. Ο συγχρονισμός των εγκεφάλων δείχνει ότι πρόκειται για μια διαδικασία επιλογής».

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε τόσο στο Κέιμπριτζ όσο και στη Σιγκαπούρη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο χαρακτηριστικό και όχι για κάτι που εξαρτάται από συγκεκριμένη κουλτούρα.

Ωστόσο, στη Σιγκαπούρη τα βρέφη κοιτούσαν γενικά περισσότερο τον ομιλητή – πιθανώς επειδή η εθνικότητά του ήταν λιγότερο οικεία και επομένως πιο ενδιαφέρουσα για εκείνα – χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει τη μάθηση.

Η οπτική επαφή είναι ένα από τα κοινωνικά σήματα που μεταφέρουν πρόθεση στον ακροατή. Υπάρχουν όμως και άλλα, όπως το χαμόγελο, το δείξιμο με το δάχτυλο ή η χρήση του ονόματος του παιδιού.

Αυτά μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε πολιτισμούς όπου η άμεση οπτική επαφή μεταξύ παιδιού και ενήλικα θεωρείται λιγότερο σημαντική ή ακόμη και αποθαρρύνεται, όπως συμβαίνει σε ορισμένες αραβικές κοινωνίες.

Η Δρ Κλάξον πρόσθεσε:

«Αυτά τα σήματα είναι πραγματικά ισχυρά, γιατί όταν προηγούνται μιας νέας πληροφορίας, λένε στο μωρό: “Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να ακούσεις”».

Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τη σημασία της ενεργής επικοινωνίας με τα παιδιά τους.

«Ως γονείς, πρέπει να έχουμε επίγνωση της ανάγκης να χρησιμοποιούμε κοινωνικά σήματα, όπως η οπτική επαφή και το να φωνάζουμε το όνομα του παιδιού μας, γιατί αυτά τα σήματα δεν περιορίζουν απλώς την προσοχή του παιδιού – ενεργοποιούν τη διαδικασία της μάθησης», δήλωσε η καθηγήτρια Λιόνγκ.

«Αν χρησιμοποιείτε το κινητό σας και είστε αποσπασμένοι όταν προσπαθείτε να δώσετε οδηγίες ή να διδάξετε κάτι στο παιδί σας, είναι λιγότερο πιθανό να το πάρει σοβαρά ή να μάθει, σε σύγκριση με την περίπτωση όπου αφήνετε το τηλέφωνο στην άκρη και το κοιτάτε στα μάτια. Αυτός είναι ένας σημαντικός τρόπος να δείξετε την πρόθεσή σας, τη σοβαρότητά σας και ότι θέλετε να προσέξει και να μάθει κάτι».

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τον οργανισμό A*STAR και το Υπουργείο Παιδείας της Σιγκαπούρης.

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