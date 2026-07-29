Φαραντούρης: Ζητά από την ΕΕ να κατοχυρώσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα

«Να μην καταντήσει το νερό χρηματιστηριακό προϊόν», επισημαίνει ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Αντώνης Ρηγόπουλος

Φαραντούρης: Ζητά από την ΕΕ να κατοχυρώσει την πρόσβαση σε πόσιμο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τη δεσμευτική κατοχύρωση της πρόσβασης σε ασφαλές πόσιμο νερό ως θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, με γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής καλεί την Κομισιόν να εξετάσει συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις, ώστε η πρόσβαση στο νερό να μην περιορίζεται σε μία πολιτική διακήρυξη, αλλά να αποκτήσει δεσμευτικό χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η αναγνώριση από τον ΟΗΕ και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει αναγνωρίσει από το 2010 το δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό και αποχέτευση ως ανθρώπινο δικαίωμα. Πέντε χρόνια αργότερα, η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Right2Water», καθώς και σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει στη νομοθετική κατοχύρωσή του.

Σύμφωνα με τον Νικόλα Φαραντούρη, η αναδιατυπωμένη ευρωπαϊκή Οδηγία 2020/2184 για το πόσιμο νερό βελτίωσε τις συνθήκες πρόσβασης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, η οποία παρουσιάστηκε το 2025, αναγνωρίζει ρητά ότι η πρόσβαση σε καθαρό και οικονομικά προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει στην ερώτησή του, το συγκεκριμένο δικαίωμα δεν έχει ακόμη κατοχυρωθεί με δεσμευτικό τρόπο στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Να μην καταντήσει το νερό χρηματιστηριακό προϊόν»

Ο Νικόλας Φαραντούρης είχε θέσει το ζήτημα και κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζητώντας από την Επίτροπο Περιβάλλοντος, Jessika Roswall, σαφή δέσμευση ότι το νερό θα παραμείνει δημόσιο αγαθό.

«Από τον άνυδρο Νότο της Ευρώπης μέχρι τις πιο ευάλωτες περιοχές, απαιτείται ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για την ανθεκτικότητα και την επάρκεια των υδάτων, με επίκεντρο τον δημόσιο έλεγχο και τη δημόσια διαχείριση», είχε αναφέρει.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε ακόμη χαρακτηρίσει το νερό «απόλυτη προϋπόθεση της ζωής», καλώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην επιτρέψει «το νερό να καταντήσει ένα χρηματιστηριακό και αγοραίο προϊόν».

Τα δύο αιτήματα προς την Κομισιόν

Με τη γραπτή ερώτησή του, ο Νικόλας Φαραντούρης ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει σε νομοθετικές ή άλλες ενέργειες για την πλήρη κατοχύρωση της πρόσβασης σε πόσιμο νερό ως ανθρώπινου δικαιώματος.

Μεταξύ των επιλογών που θέτει περιλαμβάνονται η ενδεχόμενη πρόταση τροποποίησης του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ενίσχυση των υφιστάμενων ευρωπαϊκών οδηγιών.

Παράλληλα, ζητά πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο της Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητα των Υδάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική και ουσιαστική άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης στο νερό, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες.

Η παρέμβαση του ευρωβουλευτή ακολουθεί την παρουσίαση από το ΠΑΣΟΚ πέντε αξόνων για μία σύγχρονη, αποκεντρωμένη και δημόσια πολιτική διαχείρισης των υδάτων, με το νερό να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό και εθνικός φυσικός πόρος.

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