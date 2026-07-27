Nέα viral τάση στις ΗΠΑ: Μαζεύονται, πετάνε ένα χαρτάκι στο νερό και μετά... ουρλιάζουν (Βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται κάθε εβδομάδα στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν στο Σικάγο για να κάνουν κάτι που μοιάζει παράξενο με την πρώτη ματιά: να ουρλιάξουν όσο πιο δυνατά μπορούν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Guardian, το λεγόμενο Chicago Scream Club έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη κοινότητα εκτόνωσης, ενώ η ιδέα αρχίζει να εξαπλώνεται και σε άλλες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Όσοι βρίσκονται τυχαία στην παραλία North Avenue Beach τα κυριακάτικα απογεύματα αντικρίζουν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ανθρώπους να σχηματίζουν ουρά, να κοιτούν προς τη λίμνη και, ένας-ένας, να βγάζουν μια δυνατή κραυγή. Το θέαμα μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, όμως για τους συμμετέχοντες λειτουργεί ως ένας τρόπος αποφόρτισης από το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας.



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